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      У російського пасажирського літака спалахнув двигун: відео з борту

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      Літак загорівся прямо в аеропорту / Ілюстративне фото

      Авіасудно повинне було летіти із російського Новосибірська до в’єтнамського Камраня. Просто перед зльотом у нього зайнявся двигун.

      Пасажири зняли відео цього моменту з салону літака. На ролику видно, як всередині двигуна палахкотить вогонь. Інцидент трапився в ніч на 18 січня. Про це інформує пресслужба місцевої транспортної прокуратури.

      Теж в Росії: У російського Sukhoi Superjet під час польоту відлетіла обшивка двигуна: фото

      На борту лайнера перебували 180 пасажирів та 5 членів екіпажу. Усі вони були щасливо евакуйовані з борту.

      Спалахнув двигун літака Airbus A320neo авіакомпанії "Сибір", що мав здійснити рейс за маршрутом Новосибірськ – Камрань.

      Після загоряння двигуна командир пасажирського судна перервав зліт і запустив систему пожежогасіння.

      В російського літака спалахнув двигун: відео

      На щастя, постраждалих внаслідок інциденту нема. Людей відправили у пункт призначення резервним літаком.

      Дивіться також: З двигуна летіли іскри: у США екстрено сів пасажирський літак – відео

      Попередня причина пожежі – займання авіаційного палива.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії авіація Надзвичайні ситуації
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