У російського пасажирського літака спалахнув двигун: відео з борту
Авіасудно повинне було летіти із російського Новосибірська до в’єтнамського Камраня. Просто перед зльотом у нього зайнявся двигун.
Пасажири зняли відео цього моменту з салону літака. На ролику видно, як всередині двигуна палахкотить вогонь. Інцидент трапився в ніч на 18 січня. Про це інформує пресслужба місцевої транспортної прокуратури.
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На борту лайнера перебували 180 пасажирів та 5 членів екіпажу. Усі вони були щасливо евакуйовані з борту.
Спалахнув двигун літака Airbus A320neo авіакомпанії "Сибір", що мав здійснити рейс за маршрутом Новосибірськ – Камрань.
Після загоряння двигуна командир пасажирського судна перервав зліт і запустив систему пожежогасіння.
В російського літака спалахнув двигун: відео
На щастя, постраждалих внаслідок інциденту нема. Людей відправили у пункт призначення резервним літаком.
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Попередня причина пожежі – займання авіаційного палива.