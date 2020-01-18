У російського пасажирського літака спалахнув двигун: відео з борту

Авіасудно повинне було летіти із російського Новосибірська до в’єтнамського Камраня. Просто перед зльотом у нього зайнявся двигун.

Пасажири зняли відео цього моменту з салону літака. На ролику видно, як всередині двигуна палахкотить вогонь. Інцидент трапився в ніч на 18 січня. Про це інформує пресслужба місцевої транспортної прокуратури.

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На борту лайнера перебували 180 пасажирів та 5 членів екіпажу. Усі вони були щасливо евакуйовані з борту.

Спалахнув двигун літака Airbus A320neo авіакомпанії "Сибір", що мав здійснити рейс за маршрутом Новосибірськ – Камрань.

Після загоряння двигуна командир пасажирського судна перервав зліт і запустив систему пожежогасіння.

В російського літака спалахнув двигун: відео

В новосибирском аэропорту Толмачёво произошло воспламенение топлива в двигателе самолёта Airbus A-321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск - Камрань (Вьетнам). Эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал. pic.twitter.com/npM15w38lF — Альбац Манделаки (@albatsmandel) January 18, 2020

На щастя, постраждалих внаслідок інциденту нема. Людей відправили у пункт призначення резервним літаком.

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Попередня причина пожежі – займання авіаційного палива.