З двигуна летіли іскри: у США екстрено сів пасажирський літак – відео
Пасажирський літак авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку в Ньюарку, що біля Нью-Йорка. Причина – проблеми з двигуном. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про аварійну посадку повідомили в авіакомпанії, пише NJ.
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Проблеми з двигуном змусили рейс United Airlines здійснити екстрену посадку у міжнародному аеропорту Ньюарка,
– йдеться в повідомленні.
Літак безпечно приземлився, ніхто з пасажирів не постраждав. Найближчим часом їх відправлять у Лос-Анджелес іншим рейсом.
Під час польоту пасажирка зняла на відео, як з одного з двигунів почали вилітати іскри. Сталося це незабаром після зльоту.
У США літак екстрено сів: дивіться відео
Карта аеропорту Ньюарк / Скріншот з Google Maps
Що відомо про аеропорт Ньюарк-Ліберті? Основний аеропорт, який обслуговує штат Нью-Джерсі. Розташований між містами Ньюарк і Елізабет. Є власністю міста Елізабет та Ньюарк, а також орендований та експлуатується управлінням Нью-Йорку та Нью-Джерсі.