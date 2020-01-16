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      З двигуна летіли іскри: у США екстрено сів пасажирський літак – відео

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      У США екстрено сів літак / Скріншот з відео

      Пасажирський літак авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку в Ньюарку, що біля Нью-Йорка. Причина – проблеми з двигуном. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Про аварійну посадку повідомили в авіакомпанії, пише NJ.

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      Проблеми з двигуном змусили рейс United Airlines здійснити екстрену посадку у міжнародному аеропорту Ньюарка,
      – йдеться в повідомленні.

      Літак безпечно приземлився, ніхто з пасажирів не постраждав. Найближчим часом їх відправлять у Лос-Анджелес іншим рейсом.

      Під час польоту пасажирка зняла на відео, як з одного з двигунів почали вилітати іскри. Сталося це незабаром після зльоту.

      У США літак екстрено сів: дивіться відео 

      сша літак
      Карта аеропорту Ньюарк / Скріншот з Google Maps

      Що відомо про аеропорт Ньюарк-Ліберті? Основний аеропорт, який обслуговує штат Нью-Джерсі. Розташований між містами Ньюарк і Елізабет. Є власністю міста Елізабет та Ньюарк, а також орендований та експлуатується управлінням Нью-Йорку та Нью-Джерсі.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини США Надзвичайні ситуації авіація
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