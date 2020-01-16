З двигуна летіли іскри: у США екстрено сів пасажирський літак – відео

Пасажирський літак авіакомпанії United Airlines здійснив екстрену посадку в Ньюарку, що біля Нью-Йорка. Причина – проблеми з двигуном. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про аварійну посадку повідомили в авіакомпанії, пише NJ.

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Проблеми з двигуном змусили рейс United Airlines здійснити екстрену посадку у міжнародному аеропорту Ньюарка,

– йдеться в повідомленні.

Літак безпечно приземлився, ніхто з пасажирів не постраждав. Найближчим часом їх відправлять у Лос-Анджелес іншим рейсом.

Під час польоту пасажирка зняла на відео, як з одного з двигунів почали вилітати іскри. Сталося це незабаром після зльоту.

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This is the regular speed version of the incident pic.twitter.com/BrZJmiOq2O — Gabby (@gabby_guzy) January 16, 2020



Карта аеропорту Ньюарк / Скріншот з Google Maps

Що відомо про аеропорт Ньюарк-Ліберті? Основний аеропорт, який обслуговує штат Нью-Джерсі. Розташований між містами Ньюарк і Елізабет. Є власністю міста Елізабет та Ньюарк, а також орендований та експлуатується управлінням Нью-Йорку та Нью-Джерсі.