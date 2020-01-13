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      Ernest Airlines припинив польоти раніше, ніж обіцяв: як повернути витрачені на квитки гроші

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      На вихідних сотні українців виявилися заблоковані в аеропортах Італії. Італійська влада призупинила ліцензію авіаперевізника від сьогодні – 13 січня – утім, скасовувати рейси компанія почала ще з 3 числа. І попередили про це далеко не всіх. Що нині відбувається з авіаперевізником та як у таких випадках вибити свою компенсацію, – читайте в матеріалі 24 каналу.

      Аеропорт італійської Венеції, авіаперевізник Ernest Airlines, 3 січня переніс, а потім і скасовув рейс в Україну. Така ж ситуація склалася й у Неаполі. На львівському летовищі люди також були обурені.

      До теми: Ernest Airlines припинив польоти раніше, ніж було заявлено: позиція авіакомпанії

      Що відомо про Ernest Airlines

      Авіаперевізник Ernest Airlines – найбільший лоукост, який літає Україною та Італією. Літали з Києва, Львова, Одеси в Рим, Мілан, Неаполь, Болонью і Венецію. Від початку своєї роботи на українському авіаринку з жовтня 2017 року компанія декілька разів відміняла, а потім відновлювала рейси.

      Чому відмінили рейси

      Тепер ліцензію Ernest Airlines взагалі скасував уряд Італії. Компанія мала відмінити всі рейси з 13 січня, та все почалося значно раніше.

      "Виконуючи рішення Національного управління цивільної авіації Італії від 29 грудня 2019 року щодо тимчасового призупинення дії нашої експлуатаційної ліцензії, ми не змогли продовжити виконання рейсів з 11 січня 2020 року. Відповідно ми просимо пасажирів не приїжджати до аеропорту", – вказано на сайті Ernest Airlines. 

      ернест еірлайнс
      Пояснення на сайті компанії

      Як повернути гроші

      Один із власників турагентства каже, що з ним представники Ernest Airlines зв'язалися самі. У них якраз заброньовано квитки на 23-х пасажирів аж до квітня. Ernest Airlines порадив анулювати всі тури, адже не впевнений у своєму поверненні.

      Ми в очікуванні повернення, при тому, що київський офіс пообіцяв, що гроші повернуть протягом тижня. Але тиждень минув, а грошей поки що не було", – розповів директор турагентства Максим Циркель.

      Читайтет також: 160 українських туристів застрягли в аеропорті Італії: фото

      Charge backГроші турагенціям повернуть швидше, адже зв’язані прямими угодами. Пасажири ж, які придбали квитки самостійно, у соцмережах скаржаться, що їм або не відповідають, або ж кажуть подати заявку на компенсацію і чекати. Туроператор і мандрівник зі стажем ставиться до цього скептично.

      Я рекомендую не витрачати свій час, не намагатися додзвонитися на лінії колцентру, на написання листів. Це безрезультатно. Авіакомпанія вже не доступна. Єдиним правильним методом щодо повернення грошей буде звернутися в свій банк і оформити заявку на charge back,
      – наголосив Максим Цирекель.

      Через суд. Інший варіант – забирати своє через суд. Згідно з європейським законодавством, пасажир має право на компенсацію – від 250 до 600 євро, якщо його рейс відклали на більше 3 годин або ж скасували за менш ніж два тижні до вильоту. Це стосується європейських аеропортів. Юристи радять збирати докази, не покидаючи летовище.

      В аеропорту вона має підійти до стійки відповідної компанії або можливо іншої рецепції і попрохоати певний документ, довідку на якій проставлять навіть іноземною мовою, що рейс затримується або що його відмінено. Якщо не було це зроблено, потім можна в Державіаслужбу в Україні звернутися,
      – пояснив адвокат Павло Богомазов.

      Якщо ж авіаперевізник виявився недобросовісним і завернув вашу заявку, можна позиватися до суду. Тим більше, термін звернення – два роки. І за даними компанії AirHelp, недобросовісних у питаннях компенсації безліч. Поряд із Ernest Airline найвищі сходинки антирейтингу посідають Tunisair, Vueling Airlines і Bulgaria Air. Утім, юрист зауважує: більше половини справ у судах щодо компенсації українці виграють.

      Сію-сію, посіваю: віншування на Старий Новий рік українською мовою
      сьогодні
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      Автор: Анна Брикова
      Теги: авіація Подорожі Гроші
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