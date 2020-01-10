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      160 українських туристів застрягли в аеропорті Італії: фото

      609 Читать новость на русском
      Українці не можуть вилетіти з аеропорту Неаполя / facebook

      Вже другу добу 160 українських туристів не мають змоги вилетіти з Неаполя. За словами пасажирів, ситуація виникла через авіакомпанію Ernest, якій призупинили ліцензію з 13 січня.

      За графіком, літак мав вилетіти 9 січня о 15:00. Пізніше повідомили, що рейс відклали. А вже о 21:00 заявили, що рейс скасовано. Про це повідомив Володимир Беленький у фейсбуці.

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      Чимало людей провели ніч в аеропорті, серед них є і пасажири із маленькими дітьми. Сьогодні, 10 січня, літак мав вилетіти о 9:00 ранку, але цей рейс також скасували.

      затримали рейс неаполь аеропорт 
      160 українців вже другу добу не можуть вилетіти з Італії  / Фото з фейсбуку

      Відомо, що авіарейси італійського авіаперевізника Ernest мали призупинити з 13 січня через те, що Національне агентство з цивільної авіації Італії ENAC зупиняє дію ліцензії авіакомпанії.

      Хронологія така: спочатку скасували рейс з Одеси та інших міст в Рим, запропонувавши людям вилетіти рейсом Неаполь – Київ. Не маючи інших альтернатив, люди з'їжджаються з усіх міст Італії в Неаполь, щоб таки вилетіти,
      – пише Володимир.

      рейс італія ernest

      Людям довелося ночувати прямо в аеропорті  / Фото з фейсбуку

      Наразі 24 канал намагається зв'язатися з представниками авіакомпанії Ernest і дізнатися подробиці.

      Що відомо про авіаперевізника Ernest Airlines?Це італійська авіакомпанія-лоукостер, яку заснували у 2015 році. У 2017 році компанія отримала сертифікат європейського авіаперевізника. Лоукостер здійснював рейси в Італії, Албанії, Україні, Румунії та Іспанії. З України Ernest Airlines виконував понад 10 рейсів до міст Італії.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: авіація
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