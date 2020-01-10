160 украинских туристов застряли в аэропорту Италии: фото

Уже вторые сутки 160 украинских туристов не могут вылететь из Неаполя. По словам пассажиров, ситуация возникла из-за авиакомпании Ernest, которой приостановили лицензию с 13 января.

По графику, самолет должен был вылететь 9 января в 15:00. Позже сообщили, что рейс отложили. А уже в 21:00 заявили, что рейс отменен. Об этом сообщил Владимир Беленький в фейсбуке.

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Немало людей провели ночь в аэропорту, среди них есть и пассажиры с маленькими детьми. Сегодня, 10 января, самолет должен был вылететь в 9:00 утра, но этот рейс тоже отменили.



160 украинцев уже вторые сутки не могут вылететь из Италии / Фото с фейсбука

Известно, что авиарейсы итальянского авиаперевозчика Ernest должны были приостановить с 13 января из-за того, что Национальное агентство гражданской авиации Италии ENAC приостанавливает действие лицензии авиакомпании.

Хронология такая: сначала отменили рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь рейсом Неаполь – Киев. Не имея других альтернатив, люди съезжаются со всех городов Италии в Неаполь, чтобы все же вылететь,

– пишет Владимир.



Людям пришлось ночевать прямо в аэропорту / Фото с фейсбука

Сейчас 24 канал пытается связаться с представителями авиакомпании Ernest и узнать подробности.

Что известно об авиаперевозчике Ernest Airlines?Это итальянская авиакомпания-лоукостер, которую основали в 2015 году. В 2017 году компания получила сертификат европейского авиаперевозчика. Лоукостер совершал рейсы в Италию, Албанию, Украину, Румынию и Испанию. Из Украины Ernest Airlines выполнял более 10 рейсов в города Италии.