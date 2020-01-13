Ernest Airlines прекратила полеты раньше, чем обещала: как вернуть потраченные на билеты деньги

На выходных сотни украинцев оказались заблокированы в аэропортах Италии. Итальянская власть приостановила лицензию авиаперевозчика с сегодняшнего дня – 13 января – впрочем, отменять рейсы компания начала еще с 3 числа. И предупредили об этом далеко не всех. Что сейчас происходит с авиаперевозчиком и как в таких случаях выбить свою компенсацию, – читайте в материале 24 канала.

Аэропорт итальянской Венеции, авиаперевозчик Ernest Airlines, 3 января перенес, а затем и отменил рейс в Украину. Такая же ситуация сложилась и в Неаполе. На львовском аэродроме люди также были возмущены.

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Что известно о Ernest Airlines

Авиаперевозчик Ernest Airlines – крупнейший лоукост, который летает между Украиной и Италией. Летали из Киева, Львова, Одессы в Рим, Милан, Неаполь, Болонью и Венецию. С начала своей работы на украинском авиарынке с октября 2017 года компания несколько раз отменяла, а потом возобновляла рейсы.

Почему отменили рейсы

Теперь лицензию Ernest Airlines вообще отозвало правительство Италии. Компания должна была отменить все рейсы с 13 января, но все началось гораздо раньше.

"Выполняя решение Национального управления гражданской авиации Италии от 29 декабря 2019 года о временном приостановлении действия нашей эксплуатационной лицензии, мы не смогли продолжить выполнение рейсов с 11 января 2020 года. Соответственно мы просим пассажиров не приезжать в аэропорт", – указано на сайте Ernest Airlines.

Объяснение на сайте компании

Как вернуть деньги

Один из владельцев турагентства говорит, что с ним представители Ernest Airlines связались сами. У них как раз забронированы билеты для 23 пассажиров до апреля. Ernest Airlines посоветовал аннулировать все туры, так как не уверен в своем возвращении.

"Мы в ожидании возврата, при том, что киевский офис пообещал, что деньги вернут в течение недели. Но неделя прошла, а денег пока не было", – рассказал директор турагентства Максим Циркель.

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► Charge back. Деньги турагентствам вернут быстрее, так как они связаны прямым договорам. Пассажиры же, которые приобрели билеты самостоятельно, в соцсетях жалуются, что им или не отвечают, или же говорят подать заявку на компенсацию и ждать. Туроператор и путешественник со стажем относится к этому скептически.

Я рекомендую не тратить свое время, не пытаться дозвониться на линии колцентра, на написание писем. Это безрезультатно. Авиакомпания уже не доступна. Единственным правильным методом по возврату денег будет обратиться в свой банк и оформить заявку на charge back,

– отметил Максим Цирекель.

► Через суд. Другой вариант – забирать свое через суд. Согласно европейскому законодательству, пассажир имеет право на компенсацию – от 250 до 600 евро, если его рейс отложили больше чем на 3 часа или отменили менее чем за две недели до вылета. Это касается европейских аэропортов. Юристы советуют собирать доказательства, не покидая аэродром.

В аэропорту вы должны подойти к стойке соответствующей компании или возможно другой рецепции и попросить определенный документ, справку на которой проставлять даже на иностранном языке, что рейс задерживается или что он отменен. Если этого не было сделано, потом можно в Госавиаслужбу в Украине обратиться,

– объяснил адвокат Павел Богомазов.

Если же авиаперевозчик оказался недобросовестным и завернул вашу заявку, можно обращаться в суд. Тем более, срок обращения – два года. И по данным компании AirHelp, недобросовестных в вопросах компенсации множество. Наряду с Ernest Airline высшие ступеньки антирейтинга занимают Tunisair, Vueling Airlines и Bulgaria Air. Впрочем, юрист отмечает: больше половины дел в судах касательно компенсации украинцы выигрывают.