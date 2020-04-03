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      У руководителя полиции охраны Ивано-Франковщины экспресс-тест подтвердил коронавирус

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      Михаил Чорнопыский мог заболеть коронавирусом / фото из его фейсбука

      Начальник полиции охраны Ивано-Франковщины Михаил Чорнопыский сдал два экспресс-теста на коронавирус, второй из которых оказался положительным. Сейчас он вместе с 14 подчиненными, которые в последнее время контактировали с руководителем, находятся в самоизоляции.

      Подтвержденного диагноза пока нет, поскольку еще ожидаются результаты ПЦР-тестирования. Об этом на совещании в Ивано-Франковской облгосадминистрации рассказал глава Нацполиции области Владимир Голубош.

      Важно В Украине уже 942 случая коронавируса: детали

      Он подчеркнул, что сначала Чорнопыский действительно продолжал ходить на работу, ведь у него не было никаких признаков болезни. Как только появились первые симптомы ОРВИ, полицейский обратился к своему семейному врачу.

      Эта болезнь не выбирает людей по профессии, статусу или еще чему-то, а касается всех и каждого. Когда появились симптомы, то ему сделали один экспресс-тест, он был отрицательным, а второй уже дал положительный результат,
      – рассказал Владимир Голубош.

      Интересно, что ни один из экспресс-тестов подчиненных Чернопыского не показал положительного результата. Впрочем 14 полицейских охраны, которые контактировали в последние дни со своим руководителем, направлены на самоизоляцию.

      Что известно о коронавирусе на Прикарпатье?По состоянию на 3 апреля в Ивано-Франковской области подтвердили уже 81 случай заболевания коронавирусом. По этому показателю Прикарпатье является четвертым регионом в Украине после Киева и соседних Тернопольской и Черновицкой областей.

      Кроме того, на Прикарпатье уже 5 человек умерли вследствие коронавируса. Всего по Украине – 23 человек.

      коронавірус, наслідки і статистика смертності
      Последствия и статистика смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Ивано-Франковска Полиция Новости Украины
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