У керівника поліції охорони Івано-Франківщини експрес-тест підтвердив коронавірус

Начальник поліції охорони Івано-Франківщини Михайло Чорнописький здав два експрес-тести на коронавірус, другий з яких виявився позитивним. Нині він разом з 14 підлеглими, які останнім часом контактували з керівником, перебувають на самоізоляції.

Підтвердженого діагнозу наразі немає, оскільки ще очікуються результати ПЛР-тестування. Про це на нараді в Івано-Франківській облдержадміністрації розповів голова Нацполіції області Володимир Голубош.

Важливо В Україні вже 942 випадки коронавірусу: деталі

Він підкреслив, що спершу Чорнописький справді продовжував ходити на роботу, адже у нього не було жодних ознак хвороби. Як тільки з'явилися перші симптоми ГРВІ, поліцейський звернувся до свого сімейного лікаря.

Ця хвороба не вибирає людей за професією, статусом чи ще чимось, а стосується всіх і кожного. Коли з’явилися симптоми, то йому зробили один експрес-тест, той був негативним, а другий вже дав позитивний результат,

– розповів Володимир Голубош.

Цікаво, що жоден з експрес-тестів підлеглих Чорнописького не показав позитивний результат. Втім 14 поліцейських охорони, які контактували останніми днями зі своїм керівником, відправлені на самоізоляцію.

Що відомо про коронавірус на Прикарпатті?Станом на 3 квітня в Івано-Франківській області підтвердили вже 81 випадок захворювання на коронавірус. За цим показником Прикарпаття є четвертим регіоном в Україні після Києва і сусідніх Тернопільської і Чернівецької області.



Крім того, на Прикарпатті вже 5 людей померли внаслідок коронавірусу. Загалом по Україні – 23 людей.



Наслідки і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу