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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У керівника поліції охорони Івано-Франківщини експрес-тест підтвердив коронавірус

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      Михайло Чорнописький міг захворіти на коронавірус / фото з його фейсбуку

      Начальник поліції охорони Івано-Франківщини Михайло Чорнописький здав два експрес-тести на коронавірус, другий з яких виявився позитивним. Нині він разом з 14 підлеглими, які останнім часом контактували з керівником, перебувають на самоізоляції.

      Підтвердженого діагнозу наразі немає, оскільки ще очікуються результати ПЛР-тестування. Про це на нараді в Івано-Франківській облдержадміністрації розповів голова Нацполіції області Володимир Голубош.

      Важливо В Україні вже 942 випадки коронавірусу: деталі

      Він підкреслив, що спершу Чорнописький справді продовжував ходити на роботу, адже у нього не було жодних ознак хвороби. Як тільки з'явилися перші симптоми ГРВІ, поліцейський звернувся до свого сімейного лікаря.

      Ця хвороба не вибирає людей за професією, статусом чи ще чимось, а стосується всіх і кожного. Коли з’явилися симптоми, то йому зробили один експрес-тест, той був негативним, а другий вже дав позитивний результат,
      – розповів Володимир Голубош.

      Цікаво, що жоден з експрес-тестів підлеглих Чорнописького не показав позитивний результат. Втім 14 поліцейських охорони, які контактували останніми днями зі своїм керівником, відправлені на самоізоляцію.

      Що відомо про коронавірус на Прикарпатті?Станом на 3 квітня в Івано-Франківській області підтвердили вже 81 випадок захворювання на коронавірус. За цим показником Прикарпаття є четвертим регіоном в Україні після Києва і сусідніх Тернопільської і Чернівецької області.

      Крім того, на Прикарпатті вже 5 людей померли внаслідок коронавірусу. Загалом по Україні – 23 людей.

      коронавірус, наслідки і статистика смертності
      Наслідки і статистика смертності від коронавірусу / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус в Україні Новини України Новини Івано-Франківська Поліція
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