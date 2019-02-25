В США школьник сделал ядерный реактор в своей комнате

Джексон Освальт из американского города Мемфис (штат Теннесси) стал самым молодым в мире из тех, кому удалось успешно осуществить ядерную реакцию в домашних условиях. Лабораторией для экспериментов стала обычная детская комната.

Исследование школьник провел в январе 2018-го, когда парню было всего 12 лет. Парень говорит: вообще не верил, что ему удастся добиться успеха. Однако сейчас полученные результаты считает достойными, пишет The Guardian.

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В комнате-лаборатории Джексона стоит оборудование на 10 тысяч долларов, которое и помогло получить ядерную реакцию. Часть принадлежностей он купил через eBay.

По словам школьника, он использует 50 тысяч вольт электричества, чтобы нагреть газ дейтерия, после чего происходит слияние ядер и высвобождение энергии.



Лаборатория Джексона Освальта

"Сначала я изучал, что другие люди делали со своими реакторами синтеза. Затем я составил список деталей, которые мне нужны. Нередко они оказывались совсем не тем, в чем я нуждался. Поэтому приходилось модифицировать детали для своего проекта", – отметил Освальт.

Оборудования в бывшей детской комнате – на 10 тысяч долларов

Ученые настроены скептически, пока парень не проведет все необходимые расчеты и не опубликует в научном журнале.

А вот отец Джексона,который работает на компанию по производству медицинского оборудования, сыном гордится и верит, что когда ученые увидят все своими глазами, то для сомнений в достижений школьника не будет оснований.

Предыдущий рекорд "домашних исследований" в ядерной энергетике принадлежал 14-летнему Тейлору Уилсону.

Оказывается, у экранного героя с "Теории большого взрыва" Шелдона Купера есть прототипы в реальной жизни.



Шелдон Купер