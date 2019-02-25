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      У США школяр зробив ядерний реактор у своїй кімнаті

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      Хлопець здійснив ядерну реакцію у 12 років
      Хлопець здійснив ядерну реакцію у 12 років / Колаж 24 каналу

      Джексон Освальт з американського міста Мемфіс (штат Теннессі) став наймолодшим у світі, кому вдалось успішно здійснити ядерну реакцію в домашніх умовах. Лабораторією для експериментів стала звичайна дитяча кімната.

      Дослідження школяр провів у січні 2018-ого, коли хлопцю було всього 12 років. Хлопець розповідає: взагалі не вірив, що йому вдасться досягти успіху. Проте нині отримані результати вважає достойними, пише The Guardian.

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      У кімнаті-лабораторії Джексона стоїть обладнання на 10 тисяч доларів, яке і допомогло домогтися ядерної реакції. Частину приладдя купив через eBay.

      За словами школяра, він використовує 50 тисяч вольт електрики, щоб нагрівати газ дейтерію, після чого відбувається злиття ядер і вивільнення енергії.


      Лабораторія Джексона Освальта

      "Спочатку я вивчав, що інші люди робили зі своїми реакторами синтезу. Потім я склав список деталей, які мені потрібні. Нерідко вони виявлялися зовсім не тим, чого я потребував. Тому доводилося модифікувати деталі для свого проекту", – зазначив Освальт.


      Обладнання у колишній дитячій кімнаті – на 10 тисяч доларів

      Вчені налаштовані скептично, поки хлопець не проведе всі необхідні розрахунки та не опублікує у науковому журналі. 

      А от батько Джексона, який працює на компанію з виробництва медичного обладнання, сином пишається і вірить, що коли науковці побачать все на власні очі, то для сумнівів щодо досягнень школяра не буде підстав. 

      Попередній рекорд щодо "домашніх досліджень" у ядерній енергетиці належав 14-річному Тейлору Вілсону. 

      Виявляється, в екранного героя з "Теорії великого вибуху" Шелдона Купера є прототипи у реальному житті. 


      Шелдон Купер

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      Теги: Курйозні новини Новини США Діти і неповнолітні Наука
      Джерело: 24 Канал
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