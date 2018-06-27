У Трампа озвучили приоритеты в отношениях с Украиной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Данию встретился с заместителем государственного секретаря США Джоном Салливаном.

Во время встречи с главой украинского правительства представитель Госдепа подчеркнул, что для администрации Трампа в отношениях с Украиной в приоритете остается вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержка реформ.

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Администрация президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из важнейших,

– цитирует Салливана пресс-служба Кабмина.

Заместитель госсекретаря США заверил, что Вашингтон уделяет большое внимание Украине.

"Администрация Президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", – отметил Джон Салливан.

В сообщении, опубликованном на сайте Госдепа США, во время встречи с Владимиром Гройсманом Салливан подчеркнул важность того, чтобы украинское правительство выполнило требования Международного валютного фонда для предоставления следующего пакета финансовой помощи.

27 июня в столице Дании Копенгагене стартовала международная конференция по вопросам реформ

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