У Трампа озвучили пріоритети у відносинах з Україною

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту у Данію мав зустріч із заступником державного секретаря США Джоном Салліваном.

Під час зустрічі з главою українського уряду представник Держдепу наголосив, що для адміністрації Трампа у відносинах з Україною у пріоритеті залишається питання забезпечення безпеки в Україні та підтримка реформ.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа і особисто Дональд Трамп вважають питання забезпечення безпеки в Україні та підтримки реформ, запроваджених урядом, одним з найважливіших,

– цитує Саллівана прес-служба Кабміну.

Заступник держсекретаря США запевнив, що Вашингтон приділяє велику увагу Україні.

"Адміністрація Президента Трампа вважає підтримку України на шляху до процвітання важливим питанням", – наголосив Джон Салліван.

У повідомленні, оприлюдненому на сайті Держдепу США, під час зустрічі з Володимиром Гройсманом Салліван наголосив на важливості того, щоб український уряд виконав вимоги Міжнародного валютного фонду для надання наступного пакету фінансової допомоги.

27 червня у столиці Данії Копенгагені стартувала міжнародна конференція з питань реформ.