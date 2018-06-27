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22:53, 26 червня
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У Трампа озвучили пріоритети у відносинах з Україною

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Заступник глави Держдепу США Джон Салліван
Заступник глави Держдепу США Джон Салліван / Фото із відкритих джерел

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту у Данію мав зустріч із заступником державного секретаря США Джоном Салліваном.

Під час зустрічі з главою українського уряду представник Держдепу наголосив, що для адміністрації Трампа у відносинах з Україною у пріоритеті залишається питання забезпечення безпеки в Україні та підтримка реформ.

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Адміністрація президента США Дональда Трампа і особисто Дональд Трамп вважають питання забезпечення безпеки в Україні та підтримки реформ, запроваджених урядом, одним з найважливіших,
– цитує Саллівана прес-служба Кабміну.

Заступник держсекретаря США запевнив, що Вашингтон приділяє велику увагу Україні.

"Адміністрація Президента Трампа вважає підтримку України на шляху до процвітання важливим питанням", – наголосив Джон Салліван.

У повідомленні, оприлюдненому на сайті Держдепу США, під час зустрічі з Володимиром Гройсманом Салліван наголосив на важливості того, щоб український уряд виконав вимоги Міжнародного валютного фонду для надання наступного пакету фінансової допомоги.

27 червня у столиці Данії Копенгагені стартувала міжнародна конференція з питань реформ.

Теги: Новини політики Новини України Новини США Володимир Гройсман Дональд Трамп Реформи
Джерело: 24 Канал
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