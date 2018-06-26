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В успех встречи Трампа и Путина не верят ни в США, ни в России, – Financial Times

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Трамп может попробовать заключить фальшивую "большую сделку" с Путиным
Трамп может попробовать заключить фальшивую "большую сделку" с Путиным / Washington Examiner

Белый дом и Кремль продвинулись с подготовкой к встрече Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться в июле. Но ни в Москве, ни в Вашингтоне особо не надеются на прорыв в американо-российских отношениях после саммита двух лидеров.

Об этом пишет Financial Times.

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На взгляд авторов статьи, Кремль вряд ли радуется в предвкушении саммита. Американские чиновники также сомневаются, что Трампу удастся договориться с Россией, однако некоторые эксперты одобряют перспективу попытки смягчить напряжение, которое может возникнуть в результате встречи двух президентов.

Как рассказал для издания один неназванный российский чиновник, саммит состоится после визита Трампа в Великобританию, который начнется 13 июля. Вопреки ожиданиям, что политики могут встретиться в Австрии, стороны предварительно договорились, что переговоры состоятся в другой стране, более удобной в плане логистики, сказал чиновник, говорится в публикации.

Кремлевские чиновники ожидают, что Трамп и Путин поговорят об Украине, Сирии, Северной Корее и контроле вооружений, но считают невозможной разработку хоть какого-то соглашения относительно любой из этих сфер, которую можно было бы выдать за успех. По словам российских чиновников, вероятнее, что стороны попытаются договориться о сотрудничестве по какому-то менее серьезному, "второстепенному" вопросу, что позже может послужить фундаментом для попыток постепенно склонить их к возобновлению взаимодействия,
– замечают журналисты.

По мнению бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэниела Фрида, "Трамп может попробовать заключить фальшивую "большую сделку", по которой Америка получит расплывчатые обещания Путина в обмен на одностороннюю уступку в отношении санкций и (или) намеренный срыв саммита НАТО Соединенными Штатами или приглашение главы Кремля присоединиться к какой-то структуре безопасности, которая превзойдет Альянс".

Кроме того, эксперт предполагает, что два лидера также могли бы попробовать договориться в такой сфере, как возобновление попыток координировать отношения между военными США и России и ограничить масштаб военных учений.

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Напомним, президент США Дональд Трамп допустил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться в июле. Об этом сообщает Bloomberg. 21 июня в Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Москву на следующей неделе. Там он обсудит предстоящую встречу главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее, 8 июня, президент США Дональд Трамп призвал вновь принять Россию в состав "Большой восьмерки", через четыре года после того, как она была исключена оттуда из-за аннексии Крыма.

Теги: Новости России Новости США Дональд Трамп Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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