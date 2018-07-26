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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У вас гражданская война: почему международные организации поддерживают Кремль

Запятая 6 Читати новину українською

Кремль пытается выйти из под санкций, поднимая на бой армию своих марионеток за рубежом. Пропутинские политические партии и организации в Европе открыто поддерживают агрессивную внешнюю политику России.

Россия имеет влияние на международные организации, которые занимаются правозащитной деятельностью. Их стратегическая задача – посеять сомнения в оценках ситуации, которая складывается в Украине и при возможности прикрыть репутацию России.

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Например, в своих отчетах они обходят ответственность Кремля за жертв войны на Востоке Украины.

Беспорядки, вызванные протестами в украинской столице, а позже и на Востоке Украины, переросли в гражданский конфликт с участием России. Наступление прокиевских войск продолжался пока Россия не усилила свое негласное военное вмешательство в Украине,
– написали в отчете Amnesty International за 2014 год.

В 2018 году Amnesty International молчит о вторжении и кадровых российских военных на Донбассе, оперируя кремлевской терминологией.

Сепаратисты и правительственные силы продолжали вооруженное противостояние на Востоке Украины, вопреки соглашению 2015 года о прекращении огня,
– написано в отчете Amnesty International за 2017 год.

Во время отчета в Москве псевдоправозащитники обвинили Украину в давлении на свободу слова из-за депортации российских пропагандистов и мер по информационной безопасности. Протестовала организация и против введения в Украине декоммунизации.

Попыткой заставить мир танцевать под свою дудку и переключить внимание с войны против Украины был удар по целостности ЕС. Кремль через британского бизнесмена Аррона Бэнкса спонсировал референдум об исключении Британии из Евросоюза. А вишенкой на торте было вмешательство Кремля в выборы президента США.

Я хочу поздравить всех американцев, которые одержали победу Дональда Трампа. Поздравить наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа. Это обязательно будут положительные изменения,
– заявил политик РФ Владимир Жириновский.

Сегодня этот клубок "аферы века" постепенно распутывается. Расследование фальсификаций во время выборов продолжается более 1,5 года. Трампа обвиняют в использовании денег, технологий и пропаганды Кремля.

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Припертые доказательствами детективов американского Министерства юстиции в команде президента постепенно меняют риторику.

Больше – смотрите в программе.

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Источник: 24 канал
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