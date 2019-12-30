В Виннице взорвали отделение "Ощадбанка": фото

Неизвестный мужчина повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения "Ощадбанка". Инцидент произошел 29 декабря в Виннице на улице Литвиненко.

На место происшествия сразу приехали взрывотехники и правоохранители, сообщили в пресс-службе полиции.

Раньше: Подрыв отделения Ощадбанка а в Киеве: полиция задержала подозреваемых

Злоумышленнику не удалось украсть деньги. Правоохранители еще не задержали мужчину.



Злоумышленник скрылся после инцидента

Следствие начало уголовное производство за покушение на тайное хищение чужого имущества. Злоумышленнику грозит 6 лет лишения свободы.



Последствия взрыва в "Ощадбанке" в Виннице

Двое грабителей 30 ноября взорвали отделение "Ощадбанка" на улице Энтузиастов в Киеве с помощью газовоздушной смеси. Злоумышленники забрали кассеты с деньгами и скрылись на авто.

Что известно о подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве?

Взрывной волной обломки унесло более чем на 20 метров. Стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал потолок.

Кстати: В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

Цена украденного – почти 250 тысяч гривен, цена разрушенного – миллионы, сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный. Он назвал инцидент "трагедией для Ощада", поскольку злоумышленники взорвали современное отделение банка, на открытие которого пошли немалые усилия и инвестиции. Впоследствии полиция задержала подозреваемых. Это – 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.