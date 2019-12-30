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      В Виннице взорвали отделение "Ощадбанка": фото

      48 Читати новину українською
      В Виннице взорвали отделение "Ощадбанка" / vn.npu.gov.ua

      Неизвестный мужчина повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения "Ощадбанка". Инцидент произошел 29 декабря в Виннице на улице Литвиненко.

      На место происшествия сразу приехали взрывотехники и правоохранители, сообщили в пресс-службе полиции.

      Раньше: Подрыв отделения Ощадбанка а в Киеве: полиция задержала подозреваемых

      Злоумышленнику не удалось украсть деньги. Правоохранители еще не задержали мужчину.

      вінниця ощадбанк
      Злоумышленник скрылся после инцидента

      Следствие начало уголовное производство за покушение на тайное хищение чужого имущества. Злоумышленнику грозит 6 лет лишения свободы.

      ощадбанк вінниця вибух
      Последствия взрыва в "Ощадбанке" в Виннице

      Двое грабителей 30 ноября взорвали отделение "Ощадбанка" на улице Энтузиастов в Киеве с помощью газовоздушной смеси. Злоумышленники забрали кассеты с деньгами и скрылись на авто.

      Что известно о подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве?

      Взрывной волной обломки унесло более чем на 20 метров. Стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упал потолок.

      Кстати: В Харькове ночью неизвестные взорвали банкомат и украли деньги

      Цена украденного – почти 250 тысяч гривен, цена разрушенного – миллионы, сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный. Он назвал инцидент "трагедией для Ощада", поскольку злоумышленники взорвали современное отделение банка, на открытие которого пошли немалые усилия и инвестиции. Впоследствии полиция задержала подозреваемых. Это – 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Криминальные новости Винница Полиция Ощадбанк Новости Украины Новости недвижимости Украины
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