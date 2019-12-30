У Вінниці підірвали відділення "Ощадбанку": фото

Невідомий чоловік пошкодив банкомат, металопластикові двері та вікна приміщення "Ощадбанку". Інцидент трапився 29 грудня у Вінниці на вулиці Литвиненка.

На місце події одразу приїхали вибухотехніки та правоохоронці, повідомили у пресслужбі поліції.

Раніше: Підрив відділення Ощадбанку в Києві: поліція затримала підозрюваних

Зловмиснику не вдалося вкрасти гроші. Правоохоронці ще не затримали чоловіка.



Зловмисник втік після інциденту

Слідство розпочало кримінальне провадження за замах на таємне викрадення чужого майна. Зловмиснику загрожує 6 років позбавлення волі.



Наслідки вибуху в "Ощадбанку" у Вінниці

Двоє грабіжників 30 листопада підірвали відділення "Ощадбанку" на вулиці Ентузіастів у Києві за допомогою газово-повітряної суміші. Зловмисники забрали касети з грошима та втекли на авто.

Що відомо про підрив відділення "Ощадбанку" у Києві?

Вибуховою хвилею уламки віднесло на понад 20 метрів. Скляна вітрина вилетіла назовні, а в самому відділенні впала стеля.

До речі: У Харкові серед ночі невідомі підірвали банкомат та вкрали гроші

Ціна вкраденого – майже 250 тисяч гривень, ціна зруйнованого – мільйони, повідомив голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний. Він назвав інцидент "трагедією для Ощаду", оскільки зловмисники підірвали сучасне відділення банку, на відкриття якого пішли неабиякі зусилля та інвестиції. Згодом поліція затримала підозрюваних. Це – 39-річний іноземець і 33-річний киянин, раніше судимий за зберігання наркотиків.