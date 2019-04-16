У Высшего совета правосудия неожиданно сменился глава: детали

Новым председателем Высшего совета правосудия 16 апреля 2019 года стал судья Владимир Говоруха. Его выбрали члены ВРП тайным голосованием вместо предыдущего председателя – Игоря Бенедисюка. Последнего общественный совет добропорядочности признал несоответствующим "критериям добропорядочности и профессиональной этики". К Говорухе, зато, замечаний почти нет.

Почему ВСП нуждался в новом главе

Теперь уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк 16 апреля обратился с заявлением, где попросил прекратить его полномочия как председателя ВСП. Примерно в 16:00 члены ВСП единогласно удовлетворили это заявление. "Спасибо всем за работу", – единственное, что сказал Бенедисюк.

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Бенедисюка избрали председателем Высшего совета юстиции (позднее реорганизованный в ВСП) 9 июня 2015 года. А в мае 2017 переизбрали на второй срок – в целом руководителя ВСП выбирают на два года. К слову, 30 апреля у Бенедисюка (как и еще у нескольких членов ВСП) срок полномочий истек бы и без заявлений.



Игорь Бенедисюк освободил должность председателя ВСП

Что такое Высший совет правосудия и чем он занимается?Это независимый конституционный орган государственной власти и судейского самоуправления. Его цель – обеспечение независимости судебной власти, ее ответственности перед обществом. Также формирование добросовестного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдение норм Конституции и законов Украины, профессиональной этики в работе судей и прокуроров.

К Игорю Бенедисюку у журналистов и Общественного совета добропорядочности было много претензий. Например, Бенедисюк не может четко объяснить, избавился ли он от российского гражданства. Он говорит, что когда-то работал судьей в России с украинским гражданством. Но это невозможно по законодательству РФ. А еще Бенедисюк получил от Петра Порошенко наградное оружие, хотя это запрещено законом.

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В ГРД считают: "Находясь на посту председателя Высшего совета правосудия, Игорь Бенедисюк не обеспечил надлежащей очистки судебной власти от недобропорядочных судей, что сделало невозможным восстановление доверия общества к судьям". Впрочем, несмотря на все это, в марте 2019 Бенедисюк стал победителем конкурса в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины.

Кого выбрали вместо Бенедисюка

После голосования по увольнению Бенедисюка член ВСП Андрей Бойко предложил на должность нового председателя Совета судью Киевского апелляционного суда Владимира Говоруху: "Его личные качества, высокий профессиональный уровень, способность мобилизовать коллег и готовность услышать других позволят Высшему совету правосудия успешно осуществлять свою деятельность".



Владимир Говоруха – председатель ВСП с 16 апреля 2019 года

Голосовали тайно, и оказалось: 17 членов ВСП поддержали Владимира Говоруху, не поддержали – только 2. Хотя выборы не прошли без недоразумений: один из членов Совета в момент голосования выходил из помещения, где проводилось голосование. Пришлось голосовать во второй раз.

Имеет ли Общественный совет добропорядочности претензии к Говоруху?Минусы: по сведениям из Единого государственного реестра судебных решений, судья Говоруха был в составе коллегии судей, которая оставила без изменений приговор Ирпенского городского суда Киевской области, который оправдал ирпенского застройщика Табалюка по поводу стычки с журналистами. Действия Табалюка, который пытался вырвать камеру из рук оператора, вырвал объектив и спрятал его у себя в машине, зафиксировали видеокамерой. И несмотря на это суд признал, что у застройщика не было "умысла препятствовать журналистской деятельности".



Плюсы: Реестр судебных решений также показывает, что судья Говоруха входил в состав коллегии судей, которая приняла отмену оправдательного приговора бывшему ректору Налоговой академии Петру Мельнику, которого задержали 27 июля 2013 года по обвинению в получении взятки от абитуриентов в размере 40 и 80 тысяч гривен за поступление в налоговую академию. Однако оправдал Мельника Ирпенский городской суд Киевской области.



Профессионализм: по данным официального веб-сайта ВККС Украины, 27 октября 2017 года судья Владимир Говоруха подтвердил возможность осуществлять правосудие в Апелляционном суде Киевской области.

Тем временем руководитель пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко на своей странице в Facebook написала: "Сегодня завершился важный период пребывания Игоря Бенедисюка на должности председателя ВСП. Позорные явления в судебной власти получали надлежащую публичную и правовую оценку".