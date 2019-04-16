20:23
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, сегодня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      У Высшего совета правосудия неожиданно сменился глава: детали

      69 Читати новину українською
      ВСП получил нового руководителя
      ВСП получил нового руководителя / Иллюстративное фото

      Новым председателем Высшего совета правосудия 16 апреля 2019 года стал судья Владимир Говоруха. Его выбрали члены ВРП тайным голосованием вместо предыдущего председателя – Игоря Бенедисюка. Последнего общественный совет добропорядочности признал несоответствующим "критериям добропорядочности и профессиональной этики". К Говорухе, зато, замечаний почти нет.

      Почему ВСП нуждался в новом главе

      Теперь уже бывший председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк 16 апреля обратился с заявлением, где попросил прекратить его полномочия как председателя ВСП. Примерно в 16:00 члены ВСП единогласно удовлетворили это заявление. "Спасибо всем за работу", – единственное, что сказал Бенедисюк.

      Смотрите также: Высший совет правосудия: почему высшим судебным органом управляют недобропорядочные судьи

      Бенедисюка избрали председателем Высшего совета юстиции (позднее реорганизованный в ВСП) 9 июня 2015 года. А в мае 2017 переизбрали на второй срок – в целом руководителя ВСП выбирают на два года. К слову, 30 апреля у Бенедисюка (как и еще у нескольких членов ВСП) срок полномочий истек бы и без заявлений.

      Бенедисюк
      Игорь Бенедисюк освободил должность председателя ВСП

      Что такое Высший совет правосудия и чем он занимается?Это независимый конституционный орган государственной власти и судейского самоуправления. Его цель – обеспечение независимости судебной власти, ее ответственности перед обществом. Также формирование добросовестного и высокопрофессионального корпуса судей, соблюдение норм Конституции и законов Украины, профессиональной этики в работе судей и прокуроров.

      К Игорю Бенедисюку у журналистов и Общественного совета добропорядочности было много претензий. Например, Бенедисюк не может четко объяснить, избавился ли он от российского гражданства. Он говорит, что когда-то работал судьей в России с украинским гражданством. Но это невозможно по законодательству РФ. А еще Бенедисюк получил от Петра Порошенко наградное оружие, хотя это запрещено законом.

      Читайте также: Победители конкурса на должности в Верховный суд

      В ГРД считают: "Находясь на посту председателя Высшего совета правосудия, Игорь Бенедисюк не обеспечил надлежащей очистки судебной власти от недобропорядочных судей, что сделало невозможным восстановление доверия общества к судьям". Впрочем, несмотря на все это, в марте 2019 Бенедисюк стал победителем конкурса в Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины.

      Кого выбрали вместо Бенедисюка

      После голосования по увольнению Бенедисюка член ВСП Андрей Бойко предложил на должность нового председателя Совета судью Киевского апелляционного суда Владимира Говоруху: "Его личные качества, высокий профессиональный уровень, способность мобилизовать коллег и готовность услышать других позволят Высшему совету правосудия успешно осуществлять свою деятельность".

      Говоруха
      Владимир Говоруха – председатель ВСП с 16 апреля 2019 года

      Голосовали тайно, и оказалось: 17 членов ВСП поддержали Владимира Говоруху, не поддержали – только 2. Хотя выборы не прошли без недоразумений: один из членов Совета в момент голосования выходил из помещения, где проводилось голосование. Пришлось голосовать во второй раз.

      Имеет ли Общественный совет добропорядочности претензии к Говоруху?Минусы: по сведениям из Единого государственного реестра судебных решений, судья Говоруха был в составе коллегии судей, которая оставила без изменений приговор Ирпенского городского суда Киевской области, который оправдал ирпенского застройщика Табалюка по поводу стычки с журналистами. Действия Табалюка, который пытался вырвать камеру из рук оператора, вырвал объектив и спрятал его у себя в машине, зафиксировали видеокамерой. И несмотря на это суд признал, что у застройщика не было "умысла препятствовать журналистской деятельности".

      Плюсы: Реестр судебных решений также показывает, что судья Говоруха входил в состав коллегии судей, которая приняла отмену оправдательного приговора бывшему ректору Налоговой академии Петру Мельнику, которого задержали 27 июля 2013 года по обвинению в получении взятки от абитуриентов в размере 40 и 80 тысяч гривен за поступление в налоговую академию. Однако оправдал Мельника Ирпенский городской суд Киевской области.

      Профессионализм: по данным официального веб-сайта ВККС Украины, 27 октября 2017 года судья Владимир Говоруха подтвердил возможность осуществлять правосудие в Апелляционном суде Киевской области.

      Тем временем руководитель пресс-центра судебной власти Украины Оксана Лысенко на своей странице в Facebook написала: "Сегодня завершился важный период пребывания Игоря Бенедисюка на должности председателя ВСП. Позорные явления в судебной власти получали надлежащую публичную и правовую оценку".

      blog_ava
      Страстная неделя-2019: что можно есть
      сегодня
      9732
      Теги: Новости Украины Судьи Верховный суд Украины Высший совет правосудия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Разочарование украинцев неизбежно, – социопсихолог о жизни после выборов
      сегодня , 20:25 Разочарование украинцев неизбежно, – социопсихолог о жизни после выборов
      Євгенія Мазур 1
      Не Нотр-Дамом единым: какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров: инфографика
      сегодня , 20:11 Не Нотр-Дамом единым: какие мировые памятники архитектуры потерял мир из-за пожаров: инфографика
      17
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Інша реальність Порошенка, або Звільнення Савченко і Рубана як діагноз владі
      сегодня , 19:30 Інша реальність Порошенка, або Звільнення Савченко і Рубана як діагноз владі
      Артем Овдієнко 566
      Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      сегодня , 19:08 Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      24836
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Председатель Нацполиции возмущена решением суда относительно скандального водителя BMW
      1 марта 2016 , 15:57
      Лунин против Ювентуса: едва не травмировал звезду туринцев и совершил несколько классных сейвов - видео действий украинца
       5 августа 2018 , 10:30
      Хитрый болбой спас победу Тоттенхэма – ВИДЕО
       31 января , 13:24
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук