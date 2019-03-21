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      Названы победители конкурса на должности в Верховный суд

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      Высший совет правосудия (ВСП) утвердил 69 победителей конкурса в Верховный суд. Теперь этот результат должен подписать президент. Однако совет добропорядочности заявил о 10 недобросовестных судьях в списке.

      С полным перечнем кандидатов можно ознакомиться на сайте ВСП.

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      Недобропорядочные судьи в списке победителей

      Всего в утвержденном списке победителей конкурса есть 10 кандидатов, относительно которых Общественный совет добропорядочности имеет сомнения.

      К примеру, судьи Наталья Волковицкая и Игорь Бенедисюк утверждали схему Татькова-Емельянова. Это судьи времен Януковича, которые незаконно вмешивались в автоматизированное распределение дел.

      волковицька

      Наталья Волковицкая

      В частности Игорь Бенедисюк не может четко объяснить лишился ли он российского гражданства. Говорит, в свое время работал судьей в России с украинским, что невозможно по законодательству северного соседа. А еще Бенедисюк получил от Петра Порошенко наградное оружие, хотя это и запрещено законом.

      бенедисюк
      Игорь Бенедисюк

      Еще однин член Высшего Совета правосудия – Татьяна Малашенкова – тесно связана с Петром Порошенко. Работала юристом в одной из его компаний.

      малашкевич

      Татьяна Малашенкова

      Среди них есть судья приближенный к одиозному политику Сергею Кивалову. Это сын кума Кивалова – Максим Титов. Он одновременно закрыл более 20 дел о нетрезвом вождении. Просто ждал пока истекут сроки давности дела. Это и насторожило Общественный совет.

      По настоянию общественности Титов должен быть люстрирован сразу после Майдана, ибо осуждал автомайнановцев за поездки в Межигорье. Судья заверил, что водители убеждали, что не принимают участие в массовых протестах.

      тітов
      Максим Титов

      В ВСП, где должны следить, чтобы назначение кандидата не вредило общей репутации судейской ветви власти, эти оговорки относительно кандидатов нарушениями не признали. А вот назначение еще одного родственника Кивалова, а именно его племянника – Сергея Могилы Высший совет правосудия отложил, как еще 9 победителей. Именно Кивалов и помог ему в свое время получить судейскую мантию.

      могила сергій
      Сергей Могила

      Что такое Верховный суд Украины? Это высшее судебное учреждение государства, которое рассматривает дела о преступлениях высших должностных лиц, а также важнейшие государственные преступления.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Верховный суд Украины Судьи Сергей Кивалов Евромайдан Коррупция
      Источник: 24 канал
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