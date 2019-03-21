Высший совет правосудия отложил назначения племянника Кивалова в Верховный суд

Высший совет правосудия объявил список новых судей Верховного Суда. Так, десять из 16 недобропорядочных кандидатов порекомендовали к назначению на должности президенту. Однако рассмотрение материалов о назначении еще восьми претендентов ВСП отложил.

Среди них оказался племянник нардепа Сергея Кивалова и экс-судья Высшего хозяйственного суда времен Виктора Татькова Сергей Могил, пишет Bihus.Info.

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Ранее журналисты проекта "Наши деньги" расследовали факты приватизации служебного жилья в Киеве. Одним из фигурантов сюжета был Сергей Могил. Переехав из Одессы в Киев, семья Могила арендовала элитное жилье на Печерске. Несмотря на финансовую возможность снимать апартаменты, судья получил в распоряжение служебное жилье – тоже элитную квартиру на Печерске.

Менее чем за два года, эта квартира сначала потеряла статус служебной, а в 2014-м году стала частной собственностью Могила и его дочерей. Не прожив в ней ни одного дня, о чем заявил сам Могил, судья продает квартиру. Важный момент, за полгода до продажи, жена судьи выкупает арендуемое ими все это время жилье.

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