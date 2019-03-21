Вища рада правосуддя відклала призначення племінника Ківалова до Верховного суду

Вища рада правосуддя оголосила список нових суддів Верховного Суду. Так, десятеро із 16 недоброчесних кандидатів порекомендовали до призначення на посади президентові. Проте розгляд матеріалів щодо призначення ще восьми претендентів ВРП відклала.

Серед них опинився племінник нардепа Сергія Ківалова і екс-суддя Вищого господарського суду часів Віктора Татькова Сергій Могил, пише Bihus.Info.

Читайте також: Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду

Раніше журналісти проекту "Наші гроші" розслідували факти приватизації службового житла у Києві. Одним з фігурантів сюжету був Сергій Могил. Переїхавши з Одеси до Києва, родина Могила орендувала елітне житло на Печерську. Попри фінансову можливість винаймати апартаменти, суддя отримав у розпорядження службове житло – теж елітну квартиру на Печерську.

Менш як за два роки, ця квартира спочатку втратила статус службової, а у 2014-му році стала приватною власністю Могила та його доньок. Не проживши в ній жодного дня, про що заявив сам Могил, суддя продає квартиру. Важливий момент, за півроку до продажу, дружина судді викупає орендоване ними увесь цей час житло.

Відео про мільйонні квартири, які безкоштовно дістаються чиновникам