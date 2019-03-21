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      Названі переможці конкурсу на посади до Верховного суду

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      Вища рада правосуддя (ВРП) затвердила 69 переможців конкурсу до Верховного суду. Тепер цей результат має підписати президент. Однак Рада доброчесності заявила про 10 недоброчесних суддів у списку.

      З повним переліком кандидатів можна ознайомитися на сайті ВРП.

      Читайте також: Оголошені переможці конкурсу на посади до Вищого антикорупційного суду

      Недоброчесні судді у списку переможців

      Всього у затвердженому списку переможців конкурсу є 10 кандидатів щодо яких Громадська рада доброчесності має сумніви.

      До прикладу, судді Наталія Волковицька та Ігор Бенедисюк затверджували схему Татькова-Ємельянова. Це судді часів Януковича, які незаконно втручались в автоматизований розподіл справ.

      Що відомо про схему Татькова-Ємельянова?Тандем Віктора Татькова та Артура Ємельянова сформувався давно. На початку 2000 років Ємельянов був суддею і замголови Господарського суду Донецької області, а Татьков – головою Донецького апеляційного господарського. У суддів виникли спільні інтереси, в їх дружин з'явився спільний бізнес.

      Їх підозрюють у втручанні в систему авторозподілу справ і тиск на суддів для прийняття потрібних рішень. Компанії, які втратили майно і визнані потерпілими, заявили цивільні позови на 535 мільйонів гривень.

      волковицька
      Наталія Волковицька

      Зокрема Ігор Бенедисюк не може чітко пояснити чи позбувся російського громадянства. Каже, свого часу працював суддею в Росії з українським, що неможливо за законодавством північного сусіда. А ще Бенедисюк отримав від Петра Порошенка нагородну зброю, хоча це і заборонено законом.

      бенедисюк
      Ігор Бенедисюк

      Ще одна членкиня Вищої Ради правосуддя – Тетяна Малашенкова – тісно пов'язана з Петром Порошенком. Працювала юристом в одній з його компаній.

      малашкевич
      Тетяна Малашенкова

      Серед них є суддя наближений до одіозного політика Сергія Ківалова. Це син кума Ківалова – Максим Тітов. Він одночасно закрив понад 20 справ про нетверезе водіння. Просто чекав поки спливуть терміни давності справи. Це і насторожило Громадську раду.

      За наполяганням громадськості Тітов мав бути люстрований одразу після Майдану, бо засуджував автомайнанівців за поїздки до Межигір'я. Суддя запевнив, що водії переконували, що не беруть участь в масових протестах.

      тітов
      Максим Тітов

      У ВРП, де мають стежити, щоб призначення кандидата не шкодило загальній репутації суддівської гілки влади, ці застереження щодо кандидатів порушеннями не визнали. А от призначення ще одного родича Ківалова, а саме його племінника – Сергія Могила Вища рада правосуддя відклала, як ще 9 переможців. Саме Ківалов і допоміг йому свого часу отримати суддівську мантію.

      могила сергій
      Сергій Могила

      Що таке Верховний суд України?Це вища судова установа держави, яка розглядає справи про злочини вищих посадових осіб, а також найважливіші державні злочини.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Судді Верховний суд України Євромайдан Сергій Ківалов Корупція
      Джерело: 24 канал
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