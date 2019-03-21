Названі переможці конкурсу на посади до Верховного суду
Вища рада правосуддя (ВРП) затвердила 69 переможців конкурсу до Верховного суду. Тепер цей результат має підписати президент. Однак Рада доброчесності заявила про 10 недоброчесних суддів у списку.
З повним переліком кандидатів можна ознайомитися на сайті ВРП.
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Недоброчесні судді у списку переможців
Всього у затвердженому списку переможців конкурсу є 10 кандидатів щодо яких Громадська рада доброчесності має сумніви.
До прикладу, судді Наталія Волковицька та Ігор Бенедисюк затверджували схему Татькова-Ємельянова. Це судді часів Януковича, які незаконно втручались в автоматизований розподіл справ.
Що відомо про схему Татькова-Ємельянова?Тандем Віктора Татькова та Артура Ємельянова сформувався давно. На початку 2000 років Ємельянов був суддею і замголови Господарського суду Донецької області, а Татьков – головою Донецького апеляційного господарського. У суддів виникли спільні інтереси, в їх дружин з'явився спільний бізнес.
Їх підозрюють у втручанні в систему авторозподілу справ і тиск на суддів для прийняття потрібних рішень. Компанії, які втратили майно і визнані потерпілими, заявили цивільні позови на 535 мільйонів гривень.
Наталія Волковицька
Зокрема Ігор Бенедисюк не може чітко пояснити чи позбувся російського громадянства. Каже, свого часу працював суддею в Росії з українським, що неможливо за законодавством північного сусіда. А ще Бенедисюк отримав від Петра Порошенка нагородну зброю, хоча це і заборонено законом.
Ігор Бенедисюк
Ще одна членкиня Вищої Ради правосуддя – Тетяна Малашенкова – тісно пов'язана з Петром Порошенком. Працювала юристом в одній з його компаній.
Тетяна Малашенкова
Серед них є суддя наближений до одіозного політика Сергія Ківалова. Це син кума Ківалова – Максим Тітов. Він одночасно закрив понад 20 справ про нетверезе водіння. Просто чекав поки спливуть терміни давності справи. Це і насторожило Громадську раду.
За наполяганням громадськості Тітов мав бути люстрований одразу після Майдану, бо засуджував автомайнанівців за поїздки до Межигір'я. Суддя запевнив, що водії переконували, що не беруть участь в масових протестах.
Максим Тітов
У ВРП, де мають стежити, щоб призначення кандидата не шкодило загальній репутації суддівської гілки влади, ці застереження щодо кандидатів порушеннями не визнали. А от призначення ще одного родича Ківалова, а саме його племінника – Сергія Могила – Вища рада правосуддя відклала, як ще 9 переможців. Саме Ківалов і допоміг йому свого часу отримати суддівську мантію.
Сергій Могила
Що таке Верховний суд України?Це вища судова установа держави, яка розглядає справи про злочини вищих посадових осіб, а також найважливіші державні злочини.