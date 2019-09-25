У Зеленского хотят свести все министерства в одно здание

До конца года Дмитрий Дубилет планирует централизовать все в Кабмине. Министр Кабмина также договорился с Министерством цифровой трансформации о совместной работе двух департаментов.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в фейсбуке отметил, что новосозданное Министерство цифровой трансформации не будет набирать людей в два департамента (кадры и бухгалтерия), а "будут "аутсорсить" ресурсы Секретариата".

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Я хочу до конца следующего года централизовать все, что можно, где это не будет мешать эффективной работе,

– написал Дубилет.

Он считает, что у этой централизации есть большой потенциал не только с министерствами, но и с другими органами власти, вплоть до регионов. "Министры часто пытались отгородиться друг от друга стенами в прямом и переносном смысле, а не работать, как одна команда", – добавил Дубилет.

Министр отметил, что для того, чтобы все централизовать много функций нужно упростить и перевести в электронную форму.

Так, глядишь, все министерства смогут съехаться в одно здание на Грушевского, а не занимать кучу недвижимости по Киеву,

– отметил Дубилет.

По словам политика, сейчас в министерствах есть огромное количество функций, которые дублируются между собой: бухгалтерия, базовое ИТ, документооборот и многое другое. Поэтому большинство сотрудников министерств не занимаются формированием или реализацией политик, а поддерживающими функциями.

Всего в Кабмине насчитали 19 таких направлений. В целом реформирование Кабмина сэкономит много бюджетных денег и сделает его более эффективным.

Дмитрий Дубилет 12 сентября опубликовал фото и показал, сколько в правительстве тратят бумаги.

Коротко: Дмитрий Дубилет: что стоит знать о новом министре Кабинета министров

Почему правительство хочет отказаться от бумажного документообмена?Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что с 1 октября Кабинет Министров планирует отказаться от бумажного документообмена между государственными органами.



Ответственный за эту задачу именно Дмитрий Дубилет. Премьер также отметил, что это вопрос не из легких, поскольку для этого необходимо синхронизировать системы между большим количеством органов.