У Зеленського хочуть звести усі міністерства в одну будівлю

До кінця року Дмитро Дубілет планує централізувати усе в Кабміні. Міністр Кабміну також домовився з Міністерством цифрової трансформації про спільну роботу двох департаментів.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет у фейсбуці зазначив, що новостворене Міністерство цифрової трансформації не буде набирати людей в два департаменти (кадри та бухгалтерія), а "будуть "аутсорсити" ресурси Секретаріату".

Читайте також: Кабмін хоче відмовитися від трудових книжок та низки інших документів: перелік

Я хочу до кінця наступного року централізувати все, що можна, де це не заважатиме ефективній роботі,

– написав Дубілет.

Він вважає, що у цій централізації є великий потенціал не тільки з міністерствами, а й з іншими органами влади, аж до регіонів. "Міністри часто намагалися відгородитися одне від одного стінами в прямому і переносному сенсі, а не працювати, як одна команда", – додав Дубілет.

Міністр зазанчив, що для того, аби все централізувати багато функцій потрібно спростити і перевести в електронну форму.

Так, дивись, всі міністерства зможуть з'їхатися в одну будівлю на Грушевського, а не займати купу нерухомості по Києву,

– наголосив Дубілет.

За словами політика, зараз у міністерствах є величезна кількість функцій, які дублюються між собою: бухгалтерія, базове ІТ, документообіг та багато іншого. Тож більшість співробітників міністерств займаються не формуванням або реалізацією політик, а підтримуючими функціями.

Всього у Кабміні нарахували 19 таких напрямків. Загалом реформування Кабміну заощадить багато бюджетних грошей і зробить його ефективнішим.

Дмитро Дубілет 12 вересня опублікував фото та показав, скільки в уряді витрачають паперу.

Коротко: Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів

Чому уряд хоче відмовитися від паперового документообміну?Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня Кабінет Міністрів планує відмовитися від паперового документообміну між державними органами.



Відповідальний за це завдання саме Дмитро Дубілет. Прем'єр також зазначив, що це питання не з легких, позаяк для цього необхідно синхронізувати системи між великою кількістю органів.