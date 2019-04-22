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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ

      У Зеленского не обещают снизить тарифы на коммуналку

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      У Зеленского заявляют, что не обещают снизить тарифы на коммунальные услуги
      У Зеленского заявляют, что не обещают снизить тарифы на коммунальные услуги

      У победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляют, что не обещают снизить тарифы на коммунальные услуги, но надеются, что после снижения уровня коррупции это станет возможным.

      Об этом в эфире одного из телеканалов сказал политконсультант кандидата Дмитрий Разумков.

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      Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский добиваться снижения коммунальных тарифов, на которое больше всего рассчитывают украинцы в первые 100 дней президентства, Разумков сказал: "Это не совсем прерогатива президента".

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      Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов – то позиция президента во многом может повлиять на процесс. Обещать, что это произойдет через день-два – не может. Это процесс, который будет не простым, этот процесс придется пройти и Зеленскому и его команде, и украинскому народу,
      – сказал он.

      Напомним, в своей предвыборной кампании Зеленский говорил о "проблемах, которые очень сильно волнуют народ Украины": "Дам подсказку: на "т" начинается, на полный капец заканчивается – тарифы на коммуналку".

       

      При этом, по данным опроса КМИС, больше всего украинцы хотят, чтобы новоизбранный президент за первые 100 дней работы снизил тарифы на коммунальные услуги, снял неприкосновенность с депутатов, президента и судей, а также начал или ускорил наиболее резонансные расследования коррупционных дел.

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      Результаты голосования во втором туре президентских выборов

       

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      Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало
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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Коррупция ЖКХ Тарифы
      Источник: 24 канал
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