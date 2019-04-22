У Зеленского не обещают снизить тарифы на коммуналку

У победителя президентских выборов Владимира Зеленского заявляют, что не обещают снизить тарифы на коммунальные услуги, но надеются, что после снижения уровня коррупции это станет возможным.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал политконсультант кандидата Дмитрий Разумков.

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Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский добиваться снижения коммунальных тарифов, на которое больше всего рассчитывают украинцы в первые 100 дней президентства, Разумков сказал: "Это не совсем прерогатива президента".

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Если мы говорим о коррупционной составляющей, которая часто лежит в основе тарифов – то позиция президента во многом может повлиять на процесс. Обещать, что это произойдет через день-два – не может. Это процесс, который будет не простым, этот процесс придется пройти и Зеленскому и его команде, и украинскому народу,

– сказал он.

Напомним, в своей предвыборной кампании Зеленский говорил о "проблемах, которые очень сильно волнуют народ Украины": "Дам подсказку: на "т" начинается, на полный капец заканчивается – тарифы на коммуналку".

При этом, по данным опроса КМИС, больше всего украинцы хотят, чтобы новоизбранный президент за первые 100 дней работы снизил тарифы на коммунальные услуги, снял неприкосновенность с депутатов, президента и судей, а также начал или ускорил наиболее резонансные расследования коррупционных дел.

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Результаты голосования во втором туре президентских выборов