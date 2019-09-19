У Зеленского не знают о согласовании формулы Штайнмайера

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. В Офисе Президента Украины пока ничего об этом не знают.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в команде президента Владимира Зеленского не слышали о согласовании формулы Штайнмайера, пишет "РБК-Украина".

Обратите внимание: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили

Арахамия сказал, что "господин Пристайко что-то придумал".

Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем из этого процесса и я многих спрашивал и в Офисе Президента. Они говорят, что ничего такого нет,

– добавил он.

Глава фракции "Слуги народа" отметил, что сегодня актуальным вопросом остается расширение "нормандского формата". Кстати, встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу минимум на один месяц.

Украина готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе, но при определенных условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. Больше об условиях – читайте по ссылке.

Что предусматривает формула Штайнмайера?

В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



- Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

- происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

- реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.



Пока что формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.