17:48
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и плохие новости для Израиля. Жирик косит под Пиню
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 сентября
      Вести.UA: Гонтарева против потусторонних сил Коломойского. Аваков, наркомания и Добкин
      Вєсті.UA
      21:30, 18 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      У Зеленского не знают о согласовании формулы Штайнмайера

      102 Читати новину українською
      В команде Зеленского ничего не знают о согласовании формулы Штайнмайера
      В команде Зеленского ничего не знают о согласовании формулы Штайнмайера / Getty images

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. В Офисе Президента Украины пока ничего об этом не знают.

      Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в команде президента Владимира Зеленского не слышали о согласовании формулы Штайнмайера, пишет "РБК-Украина".

       Обратите внимание: О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили

      Арахамия сказал, что "господин Пристайко что-то придумал".

      Я сам не занимаюсь этим вопросом, но все мы переживаем из этого процесса и я многих спрашивал и в Офисе Президента. Они говорят, что ничего такого нет,
      – добавил он.

      Глава фракции "Слуги народа" отметил, что сегодня актуальным вопросом остается расширение "нормандского формата". Кстати, встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу минимум на один месяц.

      Украина готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе, но при определенных условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. Больше об условиях – читайте по ссылке.

      Что предусматривает формула Штайнмайера?
      В конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:

      - Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;
      - происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;
      - реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.

      Пока что формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.

      blog_ava
      Актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы и уже не в реанимации, – соцсети
      сегодня
      12496
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Нормандский формат Офіс Президента Формула Штайнмайера
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      сегодня , 17:07 Полгода карцера и провокации, – тетя политзаключенного Александра Шумкова о пытках в колонии
      Катерина Петренко 45
      Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      сегодня , 17:04 Если мы подождем еще год-два, то наша земля ничего не будет стоить, – эксперт
      Ірина Поліщук 176
      Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      сегодня , 16:02 Гонка вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне
      Світлана Попова 175
      Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      сегодня , 15:00 Ціна на нафту: хусити, саудіти й "козирний інтерес" Путіна
      Блог Медіа 764
      Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      сегодня , 14:30 Законопроєкти Зеленського: яких реформ очікувати в прокуратурі та у Верховному суді
      Віталій Шабунін 177
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук