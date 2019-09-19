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      У Зеленського не знають про погодження формули Штайнмаєра

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      У команді Зеленського нічого не знають про погодження формули Штайнмаєра
      У команді Зеленського нічого не знають про погодження формули Штайнмаєра / Getty images

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. В Офісі Президента України наразі нічого про це не знають.

      Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що у команді президента Володимира Зеленського не чули про погодження формули Штайнмаєра, пише "РБК-Україна".

      Зверніть увагу: Про що йдеться в так званій формулі Штайнмаєра та чому про неї згадали

      Арахамія сказав, що "пан Пристайко щось придумав".

      Я сам не займаюся цим питанням, але всі ми переживаємо з цього процесу і я багатьох питав і в Офісі Президента. Вони кажуть, що нічого такого немає,
      – додав він.

      Голова фракції "Слуги народу" наголосив, що сьогодні актуальним питанням залишається розширення "нормандського формату". До речі, зустріч лідерів Росії, Німеччини, Франції та України мала відбутися 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч щонайменше на один місяць.

      Україна готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. Більше умов – читайте за посиланням.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

      - Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      - відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      - реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини України Формула Штайнмаєра Володимир Зеленський Слуга народу Офіс Президента Нормандський формат Україна – Росія Новини Росії
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