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      У Зеленского объяснили, почему президент лично встречал самолет с грузом для "Эпицентра"

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      Тимошенко рассказал, почему Зеленский встречал "Мрию" с коммерческим грузом
      Тимошенко рассказал, почему Зеленский встречал "Мрию" с коммерческим грузом / epa.gov

      Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко пояснил, что Владимир Зеленский лично пришел встретить самолет "Мрия" с коммерческим грузом по двум причинам. Первая из них – главный герой того дня, гордость украинского самолетостроения.

      Президент решил встретить этот самолет, ведь "Мрия" – это украинская гордость. Об этом Тимошенко сказал в эфире проекта "Свобода слова", сообщает 24 канал.

      К слову В Офисе Президента объяснили, как маски из "Мрии" попали в "Эпицентр"

      Во-вторых, часть этого груза передавалась нашим врачам. Президент на пресс-подходе в аэропорту сказал, что часть груза гуманитарная. В этом не было секрета, но потом перекрутили ситуацию,
      – заявил заместитель председателя ОПУ.

      Он отметил, что государство не могло самостоятельно наполнить такой огромный самолет гуманитарным грузом. Впоследствии к нему обратилась частная компания "Эпицентр", которая хотела привезти коммерческий.

      "Часть, фактически чуть больше трети, они передают  нашим врачам. Что именно это? Это более 2 миллионов медицинских масок, 70 тысяч костюмов и 30 тысяч пар очков", – рассказал Кирилл Тимошенко.

      Он предполагает, что, возможно, стоило сразу сказать, что грузы привозили для "Эпицентра" или каких-то других коммерческих компаний.

      Возможно, мы сделали в этом ошибку. Впрочем, я еще раз подчеркиваю: за частные средства "Эпицентр" заплатил государственному бюджету за самолет, привез его, а часть передал в больницы. Не вижу в этом ничего плохого,
      – резюмировал политик.

      Почему вокруг груза для "Эпицентра" возник скандал?Дело в том, что вся украинская власть в течение пандемии – от мэров до президента – постоянно хвасталась гуманитарным грузом из Китая. В Китай загружать самолеты ездили депутаты и дипломаты, а в Украине встречали президент, министры и весь Офис Президента.

      Впоследствии эти же средства защиты, которые привезли из Китая, нашли в "Эпицентре". Тогда в Офисе Президента объяснили, что государство не возит грузы, а все они были коммерческими.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Офіс Президента Президент Украины Владимир Зеленский Ан-225 Мрия Новости Украины Новости политики
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