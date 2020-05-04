У Зеленського пояснили, чому президент особисто зустрічав літак з вантажем для "Епіцентру"

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко пояснив, що Володимир Зеленський особисто прийшов зустріти літак "Мрію" з комерційним вантажем з двох причин. Перша з них – головний герой того дня, гордість українського літакобудування.

Президент вирішив зустріти цей літак, адже "Мрія" – це українська гордість. Про це Тимошенко сказав в ефірі проєкту "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

До слова В Офісі Президента пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр"

По-друге, частина цього вантажу передавалася нашим лікарям. Президент на преспідході в аеропорту сказав, що частина вантажу є гуманітарною. У цьому не було секрету, але потім ситуацію перекрутили,

– заявив заступник голови ОПУ.

Він зауважив, що держава не могла самостійно наповнити такий величезний літак гуманітарним вантажем. Згодом до неї звернулася приватна компанія "Епіцентр", які хотіли привезти комерційний.

"Частину, фактично трохи більше як третину, вони передають до наших лікарів. Що саме це? Це понад 2 мільйони медичних масок, 70 тисяч костюмів і 30 тисяч пар окулярів", – розповів Кирило Тимошенко.

Він припускає, що, можливо, варто було зразу сказати, що вантажі привозили для "Епіцентру" чи якихось інших комерційних компаній.

Можливо, ми зробили у цьому помилку. Втім я ще раз підкреслюю: за приватні кошти "Епіцентр" заплатив державному бюджету за літак, привіз його, а частину передав до лікарень. Не бачу в цьому нічого поганого,

– резюмував політик.

Чому довкола вантажу для "Епіцентру" виник скандал?Річ у тім, що уся українська влада протягом пандемії – від мерів і до президента – постійно хвалилася гуманітарним вантажем з Китаю. У Китай загружати літаки їздили депутати і дипломати, а в Україні зустрічали президент, міністри і весь Офіс Президента.



Згодом ці ж засоби захисту, які привезли з Китаю, знайшли в "Епіцентрі". Тоді в Офісі Президента пояснили, що держава не возить вантажі, а всі вони були комерційними.