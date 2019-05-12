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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ МАТЕРИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      У Зеленского предлагают запретить олигархам владеть медиа

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      Советник Зеленского предложил запретить олигархам владеть медиа
      Советник Зеленского предложил запретить олигархам владеть медиа / Фото из открытых источников

      Советник избранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк предложил запретить олигархам владеть медиа в Украине. Однако на вопрос относительно Игоря Коломойского и "1+1" у него не было четкого ответа.

      Если одни олигархи увидят в команде Зеленского людей других олигархов, это будет сигналом – правила остались прежними, сказал он в интервью Liga.net.

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      Так советник Зеленского ответил на вопрос о зависимости успеха будущего украинского гаранта от выхода из-под влияния крупного бизнеса. Данилюк отметил, что правила должны быть для всех одинаковыми – это касается и кадров.

      Должны прийти нейтральные люди, работающие не на кого-то, а на государство. Также нужно зачистить систему власти от представителей крупного бизнеса,
      – отметил он.

      Следующий этап, по словам советника Зеленского, запретить финансовым группам владеть медиа. При этом Данилюк подчеркнул, что это – только его видение.

      "Субсидирование каналов на десятки миллионов долларов – это ни что иное, как цена, которую платят олигархи за политическое влияние. А оно неизбежно будет стоить нашим гражданам в тысячи раз дороже", – пояснил сораник новоизбранного Президента.

      Однако на вопрос о том, как быть с телеканалом "1+1", который принадлежит Игорю Коломойскому и сыграл немалую роль в победе Владимира Зеленского на выборах, у него не было четкого ответа.

      Узнаваемость Зеленского до выборов была близка к 100%. В том и смысл, чтобы не подстраивать политику под себя, а думать, как сделать страну и общество сильнее. Без независимых СМИ нет по-настоящему демократических выборов,
      – сказал Данилюк.

      В то же время украинский олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают новоизбранного Президента Украины, дал сразу несколько интервью. В частности, комментирует Коломойский вероятные назначения будущего гаранта и даже о поведении партии "Слуги народа" в парламенте.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Игорь Коломойский СМИ Медиа
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