У Зеленского сказали, почему так быстро приняли новый состав ЦИК

Состав Центральной избирательной комиссии необходимо было изменить из-за ряда нарушений во время парламентской кампании.

Такое мнение озвучил депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура в эфире 24 канала и отметил: "Мы должны были назначить новую ЦИК, потому что по одному из округов, например 198, не установлены результаты, а также есть кандидаты, которые не зарегистрированы народными депутатами, но должны уже давно работать".

Важно: Рада проголосовала за новый состав ЦИК

Он пояснил, что они обновляли состав ЦИК согласно Конституции, а не меняли сначала закон, как это делали их предшественники.

Мы руководствовались законом, который не мы принимали, но мы его обязательно изменим. Мы учли мнения всех фракций напрямую. Мы их выслушали на комитете,

– пояснил Качура.

По его словам, такой быстрый темп предусмотрен в профильном законе, а кандидатуры были обнародованы для обсуждения еще до их назначения.

"Журналисты обращались относительно этого в офис Президента. Ведь это непосредственно компетенция президента формировать представление в Верховную Раду. И Офис Президента отвечал журналистам и предоставил копии тех обращений, которые направлялись депутатскими фракциями. В частности, "Опора" создала отдельный сайт о кандидатах в ЦИК. Он уже функционирует более недели, как мне известно. То есть это все обсуждалось. И каждый народный депутат мог прийти на комитет и выслушать предложения, которые предоставляли каждый из кандидатов", – рассказал политик.

Это люди с хорошей репутацией. Я уверен, что они никоим образом не будут подвергаться. От нашей фракции – точно,

– подчеркнул депутат.

На вопрос ведущей, чем объясняется присутствие в составе ЦИК людей, которые голосовали за законы 16 января 2014 года, Качура ответил: "Это квота Юрия Мирошниченко. Здесь я имею в виду, что это по квоте "Оппозиционной платформы – За жизнь", такой закон. Он не худший кандидат от этой фракции, на самом деле. Он разбирается в тех вопросах, которые будет обсуждать ЦИК. Я не его адвокат, но считаю, что он сработается и будет работать с другими членами ЦИК".

Что известно о Юрии Мирошниченко?

Народный депутат V-VII созывов от "Партии регионов" и VIII созыва от "Оппозиционного блока". В течение 2010 – 2014 был представителем президента Украины в Верховной Раде Украины. В 2004 году был членом избирательной команды Виктора Януковича. На внеочередных выборах в Раду 2019 года стал депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Как будет выглядеть новый состав ЦИК:

Боярчук Оксана Борисовна; Юрий Александрович; Гатауллина Елена Аухатовна; Гевко Андрей Евгеньевия; Глущенко Виктория Анатольевна; Виталий Вячеславович; Олег Николаевич; Сергей Олегович; Евстигнеев Андрей Сергеевич; Ефремова Ирина Алексеевна; Кармаза Александра Александровна; Любченко Павел Николаевич; Мирошниченко Юрий Романович; Перепелюк Владимир Григорьевич; Виталий Владимирович; Сергей Александрович; Фрицкий Юрий Олегович.

Главное о новых членах ЦИК – в материале 24 канала.