20:14
4 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров любить розслабитися у снігу. Фотограф Путіна
      Вєсті Кремля
      21:57, 3 жовтня
      Вєсті.UA: Дубінський здивував всіх у Раді. Ляшко повертається?
      Вєсті.UA
      20:10, сьогодні
      Ображений на Зеленського чиновник злив компромат на друга Богдана: резонансне розслідування
      ЦРУ
      16:30, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК

      У Зеленського сказали, чому так швидко ухвалили новий склад ЦВК

      81 Читать новость на русском

      Склад Центральної виборчої комісії необхідно було змінити через низку порушень під час парламентської кампанії.

      Таку думку озвучив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі 24 каналу та зазначив: "Ми повинні були призначити нову ЦВК, тому що по одному з округів, наприклад 198, не встановлені результати, а також є кандидати, які не зареєстровані народними депутатами, але мають вже давно працювати".

      Важливо: Рада проголосувала за новий склад ЦВК

      Він пояснив, що вони оновлювали склад ЦВК згідно з Конституцією, а не змінювали спершу закон, як це робили їхні попередники. 

      Ми керувались до закону, який не ми приймали, але ми його обов’язково змінимо. Ми врахували думки всіх фракцій безпосередньо. Ми їх вислухали на комітеті,
      – пояснив Качура. 

      За його словами, такий швидкий темп передбачений у профільному законі, а кандидатури були оприлюднені для обговорення ще до їхнього призначення. 

      "Журналісти звертались щодо цього в Офіс Президента. Адже це безпосередньо компетенція президента формувати подання у Верховну Раду. І Офіс Президента відповідав журналістам і надав копії тих звернень, які направлялись депутатськими фракціями. Зокрема, "Опора" створила окремий сайт про кандидатів у ЦВК. Він вже функціонує понад тиждень, як мені відомо. Тобто це все обговорювалось. І кожен народний депутат міг прийти на комітет і вислухати пропозиції, які надавали кожен з кандидатів", – розповів політик.

      Це люди з хорошою репутацією. Я впевнений, що вони жодним чином не будуть піддаватися. Від нашої фракції – точно,
      – наголосив депутат. 

      На запитання ведучої, чим пояснюється присутність у складі ЦВК людей, які голосували за закони 16 січня 2014 року, Качура відповів: "Це квота Юрія Мірошниченка. Тут я маю на увазі, що це по квоті "Опозиційної платформи – За життя", такий закон. Він не найгірший кандидат від цієї фракції, насправді. Він розуміється в тих питаннях, які буде обговорювати ЦВК. Я не його адвокат, але вважаю, що він спрацюється і буде працювати з іншими членами ЦВК".

      Що відомо про Юрія Мірошниченка? Народний депутат V-VII скликань від "Партії регіонів" та VIII скликання від "Опозиційного блоку". Впродовж 2010 – 2014 був представником президента України у Верховній Раді України. У 2004 році був членом виборчої команди Віктора Януковича. На позачергових виборах до Ради 2019 року став депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Який вигляд матиме новий склад ЦВК:

      1. Боярчук Оксана Борисівна;
      2. Буглак Юрій Олександрович;
      3. Гатаулліна Олена Аухатівна;
      4. Гевко Андрій Євгеновия;
      5. Глущенко Вікторія Анатоліївна;
      6. Грень Віталій Вячеславович;
      7. Діденко Олег Миколайович;
      8. Дубовик Сергій Олегович;
      9. Євстігнєєв Андрій Сергійович;
      10. Єфремова Ірина Олексіївна;
      11. Кармаза Олександра Олександрівна;
      12. Любченко Павло Миколайович;
      13. Мірошниченко Юрій Романович;
      14. Перепелюк Володимир Григорович;
      15. Плукар Віталій Володимирович;
      16. Постівий Сергій Олександрович;
      17. Фрицький Юрій Олегович.

      Головне про нових членів ЦВК – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
      сьогодні
      24859
      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики ЦВК Володимир Зеленський Слуга народу Опозиційна платформа – За життя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      сьогодні , 20:10 Електронні чеки і кешбек: як відтепер працюватимуть ФОПи
      Ірина Поліщук 167
      ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика
      сьогодні , 18:50 ДБР оголосила про підозру Пашинському: все, що відомо про скандального політика
      Євгенія Мазур 1041
      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      сьогодні , 18:00 Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      Сергій Лещенко 557
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сьогодні , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 859
      Нові члени ЦВК: що про них відомо
      сьогодні , 16:30 Нові члени ЦВК: що про них відомо
      Анна Калюжна 1960
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук