У Зеленського сказали, чому так швидко ухвалили новий склад ЦВК

Склад Центральної виборчої комісії необхідно було змінити через низку порушень під час парламентської кампанії.

Таку думку озвучив депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура в ефірі 24 каналу та зазначив: "Ми повинні були призначити нову ЦВК, тому що по одному з округів, наприклад 198, не встановлені результати, а також є кандидати, які не зареєстровані народними депутатами, але мають вже давно працювати".

Важливо: Рада проголосувала за новий склад ЦВК

Він пояснив, що вони оновлювали склад ЦВК згідно з Конституцією, а не змінювали спершу закон, як це робили їхні попередники.

Ми керувались до закону, який не ми приймали, але ми його обов’язково змінимо. Ми врахували думки всіх фракцій безпосередньо. Ми їх вислухали на комітеті,

– пояснив Качура.

За його словами, такий швидкий темп передбачений у профільному законі, а кандидатури були оприлюднені для обговорення ще до їхнього призначення.

"Журналісти звертались щодо цього в Офіс Президента. Адже це безпосередньо компетенція президента формувати подання у Верховну Раду. І Офіс Президента відповідав журналістам і надав копії тих звернень, які направлялись депутатськими фракціями. Зокрема, "Опора" створила окремий сайт про кандидатів у ЦВК. Він вже функціонує понад тиждень, як мені відомо. Тобто це все обговорювалось. І кожен народний депутат міг прийти на комітет і вислухати пропозиції, які надавали кожен з кандидатів", – розповів політик.

Це люди з хорошою репутацією. Я впевнений, що вони жодним чином не будуть піддаватися. Від нашої фракції – точно,

– наголосив депутат.

На запитання ведучої, чим пояснюється присутність у складі ЦВК людей, які голосували за закони 16 січня 2014 року, Качура відповів: "Це квота Юрія Мірошниченка. Тут я маю на увазі, що це по квоті "Опозиційної платформи – За життя", такий закон. Він не найгірший кандидат від цієї фракції, насправді. Він розуміється в тих питаннях, які буде обговорювати ЦВК. Я не його адвокат, але вважаю, що він спрацюється і буде працювати з іншими членами ЦВК".

Що відомо про Юрія Мірошниченка? Народний депутат V-VII скликань від "Партії регіонів" та VIII скликання від "Опозиційного блоку". Впродовж 2010 – 2014 був представником президента України у Верховній Раді України. У 2004 році був членом виборчої команди Віктора Януковича. На позачергових виборах до Ради 2019 року став депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя".

Який вигляд матиме новий склад ЦВК:

Боярчук Оксана Борисівна; Буглак Юрій Олександрович; Гатаулліна Олена Аухатівна; Гевко Андрій Євгеновия; Глущенко Вікторія Анатоліївна; Грень Віталій Вячеславович; Діденко Олег Миколайович; Дубовик Сергій Олегович; Євстігнєєв Андрій Сергійович; Єфремова Ірина Олексіївна; Кармаза Олександра Олександрівна; Любченко Павло Миколайович; Мірошниченко Юрій Романович; Перепелюк Володимир Григорович; Плукар Віталій Володимирович; Постівий Сергій Олександрович; Фрицький Юрій Олегович.

Головне про нових членів ЦВК – у матеріалі 24 каналу.