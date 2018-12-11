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      У жены разведчика Семочко нашли российский паспорт

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      В Службе безопасности Украины сообщили, что жена скандального разведчика Сергея Семочко имеет российский паспорт. Хотя он доказывал, что его родные имеют исключительно украинское гражданство.

      Интересно, что именно благодаря журналистам удалось расследовать это дело.

      Читайте также: С настоящими патриотами в СБУ работают мародеры, которые способствуют российской агентуре, – Лещенко

      В феврале первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко сам пришел к работникам СМИ. Он подчеркнуто оскорбленным видом убеждал, что ни он, ни его жена не имеют российского гражданства.
      Однако тогда он слукавил, ведь контрразведка подтвердила, что паспорт с двуглавым орлом жена Семочко таки имеет, а вместе с ней и ее дочь. Чтобы выяснить это, следователи получили доступ к телефонным разговорам семьи за последние 5 лет.

      Сергій Семочко
      Сергей Семочко

      Журналисты программы "Наши деньги" выяснили, что на его жену Татьяну Лысенко зарегистрирован один из домов Семочко в элитном селе Козине, а еще два – оформлены на его дочь с двойным гражданством.

      Даже без доступа к декларациям среди заработанного Семочко нашли Land Cruiser, вертолет и три дома под Киевом стоимостью восемь миллионов долларов.

      Состав его семьи зашифрован и засекречен вместе с его декларацией. Но нам удалось установить семью, с которой у него предположительно есть родственные связи и на них оформлены эти дома,
      – сказала журналист программы "Наші гроші" Леся Иванова.

      Заработать на такое имущество, работая в СБУ, Семочко не мог. Стоит отметить, что фамилия разведчика фигурировала в грязной истории с закупкой лекарств для смертельно больных пациентов с почечной недостаточностью.

      Корупційна схема Сергія Семочко 

      Схема незаконного обогащения Сергея Семочко

      Как депутат, я получал многократные обращения от предпринимателей, которые занимаются поставкой лекарств для диализа. Они жаловались на то, что СБУ, в частности подчиненные Семочко, мешали схемам прямых поставок в интересах фирм. Эти фирмы были посредниками и создавали схему для незаконного обогащения,
      – сказал народный депутат Сергей Лещенко.

      Первые лица государства и спецслужб долго отмалчивались после скандала вокруг главного разведчика. Впрочем за дело взялось Национальное антикоррупционное бюро – там открыли уголовное производство относительно незаконного обогащения. Тем временем сам Семочко все еще находится в должности.

      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Сергей Семочко НАБУ журналисты Расследования СБУ
      Источник: 24 канал
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      Новости за 11 декабря
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