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      У дружини розвідника Семочка знайшли російський паспорт

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      У Службі безпеки України повідомили, що дружина скандального розвідника Сергія Семочка має російський паспорт. Хоча він доводив, що його рідні мають виключно українське громадянство.

      Цікаво, що саме завдяки журналістам вдалося розслідували цю справу.

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      У лютому перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко сам прийшов до працівників ЗМІ. Він підкреслено ображеним виглядом переконував, що ані він, ані його дружина не мають російського громадянства. 

      Проте тоді він злукавив, адже контррозвідка підтвердила, що паспорт з двоголовим орлом дружина Семочка таки має, а разом з нею і її дочка. Аби з'ясувати це, слідчі отримали доступ до телефонних розмов родини за останні 5 років.

      Сергій Семочко
      Сергій Семочко

      Журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, що на його дружину Тетяну Лисенко зареєстрований один із будинків Семочка в елітному селі Козині, а ще два – оформлені на його дочку з подвійним громадянством.

      Навіть без доступу до декларацій серед заробленого Семочком знайшли Land Cruiser, гелікоптер та три будинки під Києвом вартістю вісім мільйонів доларів.

      Склад його родини зашифрований та засекречений разом з його декларацією. Але нам вдалося встановити родину, з якою у нього імовірно є родинні зв'язки й на них оформлені ці будинки,
      – сказала журналіст програми "Наші гроші" Леся Іванова.

      Заробити на таке майно, працюючи у СБУ, Семочко не міг. Варто зазначити, що прізвище розвідника фігурувало у брудній історії із закупівлею ліків для смертельно хворих пацієнтів з нирковою недостатністю. 

      Корупційна схема Сергія Семочко 
      Схема незаконного збагачення Сергія Семочко

      Як депутат, я отримував багаторазові звернення від підприємців, які займаються постачанням ліків для діалізу. Вони скаржились на те, що СБУ, зокрема підлеглі Семочко, заважали схемам прямих постачань в інтересах фірм. Ці фірми були посередниками й створювали схему для незаконного збагачення,
      – сказав народний депутат Сергій Лещенко.

      Перші особи держави й спецслужб довго відмовчувались після скандалу навколо головного розвідника. Втім за справу взялось Національне антикорупційне бюро – там відкрили кримінальне провадження щодо незаконного збагачення. Тим часом сам Семочко все ще перебуває на посаді.

      Теги: Гроші Корупція Новини України Сергій Семочко СБУ Розслідування журналісти НАБУ
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 11 грудня
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