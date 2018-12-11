У дружини розвідника Семочка знайшли російський паспорт
У Службі безпеки України повідомили, що дружина скандального розвідника Сергія Семочка має російський паспорт. Хоча він доводив, що його рідні мають виключно українське громадянство.
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Проте тоді він злукавив, адже контррозвідка підтвердила, що паспорт з двоголовим орлом дружина Семочка таки має, а разом з нею і її дочка. Аби з'ясувати це, слідчі отримали доступ до телефонних розмов родини за останні 5 років.
Сергій Семочко
Журналісти програми "Наші гроші" з'ясували, що на його дружину Тетяну Лисенко зареєстрований один із будинків Семочка в елітному селі Козині, а ще два – оформлені на його дочку з подвійним громадянством.
Навіть без доступу до декларацій серед заробленого Семочком знайшли Land Cruiser, гелікоптер та три будинки під Києвом вартістю вісім мільйонів доларів.
Склад його родини зашифрований та засекречений разом з його декларацією. Але нам вдалося встановити родину, з якою у нього імовірно є родинні зв'язки й на них оформлені ці будинки,
– сказала журналіст програми "Наші гроші" Леся Іванова.
Схема незаконного збагачення Сергія Семочко
Як депутат, я отримував багаторазові звернення від підприємців, які займаються постачанням ліків для діалізу. Вони скаржились на те, що СБУ, зокрема підлеглі Семочко, заважали схемам прямих постачань в інтересах фірм. Ці фірми були посередниками й створювали схему для незаконного збагачення,
– сказав народний депутат Сергій Лещенко.
Перші особи держави й спецслужб довго відмовчувались після скандалу навколо головного розвідника. Втім за справу взялось Національне антикорупційне бюро – там відкрили кримінальне провадження щодо незаконного збагачення. Тим часом сам Семочко все ще перебуває на посаді.