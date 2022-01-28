С момента проведения Комиссии Украина – НАТО и Совета Россия – НАТО позиция Альянса осталась такой же. Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале заметила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Думаю, очень хорошо, что сейчас не только через призму Украины, на собственном опыте союзники убедятся, что этого агрессивного зверя (Россию – 24 канал), с которым нельзя вести переговоры, надо укрощать", – подчеркнула Стефанишина.

Альянс не принимает быстро решения

По ее словам, вопрос политики "открытых дверей" не является предметом обсуждений, есть готовность к диалогу по вопросам вооружения, учений на взаимной основе.

Хотелось бы, чтобы НАТО принимало быстрые решения так, как мы хотим. Например, чтобы мы получили план действий по членству. Однако в Альянсе никогда не принимают быстро решений,

– объяснила Стефанишина.

Поведение России не приведет ни к чему, потому что физически невозможно принимать решения быстро. Поэтому НАТО и анонсировало постоянный диалог в рамках Совета Россия – НАТО.

Важно поддерживать диалог, – Стефанишина

"Поэтому этот документ представили как письменный ответ на недопустимые ультиматумы России. Мы не ожидаем (думаю, что союзники также) какой-либо еще ответ на этот вопрос, но важно поддерживать диалог, общаться в рамках формата Совет Россия – НАТО", – сказала вице-премьер.

Для стран Альянса это важно. Однако, как она отметила, что у Украины нет особых ожиданий и иллюзий в отношении России.

Полное интервью с Ольгой Стефанишиной: смотрите видео

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