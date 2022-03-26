По дороге в безопасный населенный пункт, семья с двумя детьми и двумя собаками неоднократно спала в поле. А первым убежищем стал заброшенный дом.

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Семья выехала под Харьков, однако там оказалось опасно

Еще в начале полномасштабной войны семья харьковчан переехала на дачу (17 километров от Харькова), но там начались разрушительные обстрелы градами.

Соседям полностью снесло второй этаж. 2 дня там пробыли и поняли, что нельзя оставаться с детьми. 4 дня ехали в Винницу,

– рассказала Ольга Криничная, которая эвакуировалась вместе с семьей.

Из дома выбежали в чем спали, вспоминает Ольга. С одеждой, продовольствием и всем необходимым впоследствии помогли волонтеры. Куда ехали – сами не знали. Готовы были на любые условия, чтобы выбраться живыми из-под обстрелов.

Теперь семья остановилась в селе Степановка

Семья искала дом, где можно было хотя бы заночевать. Нашли такой в ​​селе Степановка. Владелец дома сразу же впустил семью, услышав их историю.

В доме несколько лет никто не жил. Отопление – печное. Еду готовят в мультиварке. Спят все вместе в одной комнате. Сын Ольги Артем говорит, это лучше, чем жить под постоянными обстрелами.

Давид – крестник Ольги. Он с родителями тоже переселенцы из Харькова. Живут в соседнем доме. Рассказывает, в свои 12 лет танки, БТРы, вертолеты и самолеты, сбрасывающие бомбы и ракеты, – видел разве что в фильмах и играх.

У нас во дворе кацапы катались на наших качелях. Их уже оттуда выгнали,

– рассказал Давид Походенко.

Муж Ольги Александр Гадяцкий – сейчас вместе с семьей. Но, говорит, в ближайшее время хочет вернуться домой в Харьков, чтобы защитить дом и страну.