Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины, информирует 24 Канал.

Смотрите также Россиянам будет сложно произнести, что прилетело, – Зеленский о новой дрон-ракете "Паляница"

Он отметил, что не имел и не имеет ни малейшего сомнения, что объединившись в своих усилиях и борьбе, украинский народ отстоит свою независимость.

И хотя сегодня Украина борется с российским агрессором, борется на смерть и жизнь, борется за свою независимость, я убежден, что война вскоре закончится победой сил свободы над миром тирании,

– подчеркнул Дуда.

Тогда, по словам Дуды, "из темноты войны, на руинах ее выгоревших территорий начнет коваться новый мир".