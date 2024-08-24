На цьому наголосив президент Польщі Анджей Дуда під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, інформує 24 Канал.

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Він наголосив, що не мав і не має найменшого сумніву, що об'єднавшись у своїх зусиллях і боротьбі, український народ відстоїть свою незалежність.

І хоч сьогодні Україна бореться з російським агресором, бореться на смерть і життя, бореться за свою незалежність, я переконаний, що війна незабаром закінчиться перемогою сил свободи над світом тиранії,

– наголосив Дуда.

Тоді, за словами Дуди, "з темряви війни, на руїнах її вигорілих територій почне куватись новий світ".