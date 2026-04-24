Прокуроры просят пожизненное: обвиняемый в убийстве Ирины Фарион отказался от адвокатов

Мать обвиняемого в убийстве Ирины Фарион разорвала договоры с адвокатами. Впоследствии это подтвердил и сам подозреваемый.

Об этом информирует Общественное. Львов.

Смотрите также Потерял сознание: во время суда подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко вызвали скорую

Что об этом известно?

Судья Петр Невойт сообщил, что 24 апреля после обеда в канцелярии появилось заявление от мамы подсудимого – Елены Зинченко. Женщина просила расторгнуть договоры с адвокатами Игорем Сулимой и Владимиром Вороняком.

В то же время сам Вячеслав Зинченко отметил, что не знал о намерениях матери расторгнуть соглашение с защитниками. После этого он обратился с просьбой организовать личный разговор и с ней, и с адвокатами.

После короткого перерыва обвиняемый сообщил о своем решении прекратить сотрудничество с адвокатами. Сейчас его интересы будет представлять Лариса Криворучко.

Следующее заседание по делу назначено на 1 мая.

Какое наказание просят прокуроры?

Сторона обвинения просит для подозреваемого в убийстве Ирины Фарион пожизненное заключение. Зинченко обвиняют по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийстве. Отдельно за хранение оружия прокуроры просили 4 года заключения, однако окончательное – пожизненное лишение свободы.

Прокуроры настаивали именно на таком наказании, предостерегая от более мягкого, поскольку, говорят, в случае освобождения Зинченко выйдет на свободу "полный сил".

Дочь погибшей Ирины Фарион София Лицо также поддержала приговор в виде пожизненного заключения.

