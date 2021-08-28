В 1969 году палестинец был приговорен к высшей мере наказания – смертной казни. Впоследствии ему изменили приговор на пожизненное заключение.

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Убийца Роберта Кеннеди получил право на досрочное освобождение

Серхан Серхан находится за решеткой 53 года за убийство американского политика Роберта Кеннеди. Комиссия по вопросам условно-досрочного освобождения Калифорнии проголосовала за то, чтобы предоставить ему право досрочно выйти из тюрьмы.

Согласно официальному решению, 77-летний мужчина уже не является угрозой для общества. Поэтому может выйти на свободу. Впрочем, голосование этого органа еще не гарантирует освобождения заключенного. Окончательное решение по Серхану должен принять губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Прошло более полу века. Больше не существует того импульсивного юноши, каким я был тогда,

– заявил Серхан во время обращения в комиссию.

Он также признал, что убийством Роберта Кеннеди ранил и нанес ущерб всему миру. "Осознание этого поступка приносит мне боль", – добавил мужчина.

Окружная прокуратура Лос-Анджелеса уже выступила с отказом оспаривать решение комиссии по помилованию.

Обратите внимание! Серхан Серхан подавал прошение о помиловании 16 раз. Комиссии по вопросам условно-досрочного освобождения приняла решение после того, как дети Роберта Кеннеди официально попросили помиловать убийцу их отца.

Что известно о Роберте Кеннеди