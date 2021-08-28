У 1969 році палестинця було засуджено до найвищої міри покарання – смертної кари. Згодом йому змінили вирок на довічне ув'язнення.

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Вбивця Роберта Кеннеді отримав право на дострокове звільнення

Серхан Серхан перебуває за ґратами 53 роки за вбивство американського політика Роберта Кеннеді. Комісія з питань умовно-дострокового звільнення Каліфорнії проголосувала за те, щоб надати йому право достроково вийти з в'язниці.

Згідно з офіційним рішенням, 77-річний чоловік вже не є загрозою для суспільства. Відтак може вийти на свободу. Втім голосування цього органу ще не гарантує звільнення ув'язненого. Остаточне рішення щодо Серхана має ухвалити губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом.

Минуло понад пів століття. Більше не існує того імпульсивного юнака, яким я був тоді,

– заявив Серхан під час звернення до комісії.

Він також визнав, що вбивством Роберта Кеннеді поранив і завдав шкоди всьому світу. "Усвідомлення цього вчинку приносить мені біль", – додав чоловік.

Окружна прокуратура Лос-Анджелеса вже виступила з відмовою оскаржувати рішення комісії з помилування.

Зверніть увагу! Серхан Серхан подавав прохання про помилування 16 разів. Комісія з питань умовно-дострокового звільнення ухвалила рішення після того, як діти Роберта Кеннеді офіційно попросили помилувати вбивцю їхнього батька.

Що відомо про Роберта Кеннеді