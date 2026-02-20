Планировали убийства известных людей: в полиции показали видео с операции "Энигма-2"

Правоохранители провели масштабную спецоперацию на территории Украины и Молдовы. Им удалось предупредить серию резонансных убийств, которые планировались по указаниям российских спецслужб.

В результате операции "Энигма-2" агентурно-боевую группу задержали. Подробнее об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

Какие детали "Энигма-2" рассказали в полиции?

По данным следствия, российские спецслужбы готовили в Украине серию резонансных убийств. Целью правоохранители называют: посеять страх, панику и дестабилизировать ситуацию.

Преступный сценарий сорвали оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с контрразведкой СБУ, Офисом генпрокурора и правоохранителями Молдовы.

По словам правоохранителей, враждебные спецслужбы вербовали граждан Молдовы. Среди них были преимущественно те, кто учился в военных заведениях. Кураторы направляли их в Украину для подготовки убийств.

Здесь они собирали подробную информацию о потенциальных целях. После этого ждали указаний от непосредственного куратора, который держал прямую связь с российскими спецслужбистами,

– рассказала пресс-секретарь ДВР Нацполиции Алена Лютницкая.

На видео слышно разговор между фигурантами, которые обсуждают, как будут подтверждать, что действительно были на "задании".

Полиция раскрыла детали разоблачения киллеров спецслужб России: смотрите видео

В Нацполиции назвали, что организатором сети был 34-летний гражданин Молдовы. Группа делилась на разведчиков, под видом курьеров, и ответственных за закупку оружия и подготовку убийств.

За выполненные заказные убийства россияне обещали до сотен тысяч долларов. В Украине обыски правоохранители проводили в Киеве и Одессе.

Полицейские добавили, что фигурантам сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

На кого агенты готовили покушение?