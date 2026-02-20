Планировали убийства известных людей: в полиции показали видео с операции "Энигма-2"
- Правоохранители Украины и Молдовы провели спецоперацию "Энигма-2", предотвратив серию резонансных убийств, которые планировали российские спецслужбы.
- Задержана агентурно-боевая группа, которую организовал 34-летний гражданин Молдовы.
Правоохранители провели масштабную спецоперацию на территории Украины и Молдовы. Им удалось предупредить серию резонансных убийств, которые планировались по указаниям российских спецслужб.
В результате операции "Энигма-2" агентурно-боевую группу задержали. Подробнее об этом рассказали в Национальной полиции Украины.
Какие детали "Энигма-2" рассказали в полиции?
По данным следствия, российские спецслужбы готовили в Украине серию резонансных убийств. Целью правоохранители называют: посеять страх, панику и дестабилизировать ситуацию.
Преступный сценарий сорвали оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с контрразведкой СБУ, Офисом генпрокурора и правоохранителями Молдовы.
По словам правоохранителей, враждебные спецслужбы вербовали граждан Молдовы. Среди них были преимущественно те, кто учился в военных заведениях. Кураторы направляли их в Украину для подготовки убийств.
Здесь они собирали подробную информацию о потенциальных целях. После этого ждали указаний от непосредственного куратора, который держал прямую связь с российскими спецслужбистами,
– рассказала пресс-секретарь ДВР Нацполиции Алена Лютницкая.
На видео слышно разговор между фигурантами, которые обсуждают, как будут подтверждать, что действительно были на "задании".
Полиция раскрыла детали разоблачения киллеров спецслужб России: смотрите видео
В Нацполиции назвали, что организатором сети был 34-летний гражданин Молдовы. Группа делилась на разведчиков, под видом курьеров, и ответственных за закупку оружия и подготовку убийств.
За выполненные заказные убийства россияне обещали до сотен тысяч долларов. В Украине обыски правоохранители проводили в Киеве и Одессе.
Полицейские добавили, что фигурантам сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
На кого агенты готовили покушение?
По словам генпрокурора Кравченко, одной из потенциальных жертв киллеров мог быть представитель по стратегическим коммуникациям ГУР МО Украины и заместитель председателя Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.
К слову, он уже отреагировал на задержание группы. Юсов поблагодарил правоохранителей за работу и отметил, что с подобными угрозами сталкивается не впервые.
Источники BBC в правоохранительных органах сообщили, что также агенты планировали покушение на украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона.