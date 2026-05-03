Мужчина, убивший 16-летнюю украинку в Германии, избежит наказания, – СМИ

11 августа 2025 года в немецком городе Фридланд произошла трагедия. Там под колесами товарного поезда погибла 16-летняя украинка. Позже выяснилось, что девушку толкнул на рельсы 31-летний гражданин Ирака.

29 апреля земельный суд в Геттингене поставил точку в этом резонансном деле. Обвиняемому было назначено психиатрическое лечение. Об этом пишет DW.

Почему убийца украинки остался без наказания?

Вынося решение, судья принял во внимание результаты экспертизы, во время которой у 31-летнего беженца из Ирака было обнаружено параноидную шизофрению.

Прокуратура Геттингена считает, что во время совершения преступления обвиняемый был невменяемым из-за своего психического состояния. Поэтому вместо обычного судебного процесса провели специальную процедуру: установили, что именно он совершил преступление, и решили направить его на психиатрическое лечение.

В то же время в заключении прокуратура отмечает, что речь идет об умышленном убийстве, а сам обвиняемый представляет опасность для общества.

Следует заметить, что убийство 16-летней украинской беженки вызвало в Германии общественно-политические дебаты по проблемам миграции. Выяснилось, что гражданин Ирака находился в Германии незаконно. За несколько месяцев до преступления его должны были депортировать в Литву, через которую он попал в Евросоюз. Земельное ведомство по приему беженцев просило взять его под стражу до депортации, но административный суд в Ганновере отклонил этот запрос.

Что известно об убитой 16-летней украинке?

16-летняя Лиана вместе с семьей переехала в Германию из Мариуполя в 2022 году после уничтожения их дома российскими войсками.

В городе Гайследен семья обустроила новую жизнь: родители работали, а дети учились.

Девушка только начала профессиональное обучение в стоматологической клинике, помогала младшим братьям и хорошо адаптировалась. В день трагедии она возвращалась домой и разговаривала по телефону с дедушкой. Он услышал ее крик и звук поезда. Через несколько минут на место происшествия прибыли родители, но девушка уже погибла.

Сначала инцидент рассматривали как несчастный случай. Когда правоохранители прибыли на вокзал, нападающий сам подошел к ним и показал, где лежит тело девушки. Он вел себя спокойно и сказал, что якобы случайно его нашел. После первичного осмотра у полиции не было достаточных оснований для подозрения, поэтому его отпустили. Однако в тот же вечер мужчина начал вести себя агрессивно, и это привлекло внимание. Впоследствии результаты ДНК-экспертизы показали следы мужчины на плече погибшей. Это указывало, что девушку схватили. Против иракца вынесли постановление о помещении под стражу по подозрению в умышленном убийстве.