Жестокое убийство 9-летней Валерии в Германии: 37-летний экс-партнер матери получил пожизненное

В пятницу, 31 января, в Германии завершился судебный процесс по делу об убийстве 9-летней украинки Валерии. 37-летнего молдаванина, который является бывшим партнером матери девочки, признали виновным.

Его приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Смотрите также Убийство 9-летней Валерии в Германии: все, что известно о жуткой смерти украинки

Вина гражданина Молдовы признана особо тяжкой

Слушания по делу продолжались 4 дня. Прокурор требовал приговорить виновника к пожизненному заключению. Суд удовлетворил это и признал вину особо тяжкой.

Это означает, что юридически допускается досрочное освобождение из тюрьмы после 15 лет, однако, на практике это практически невозможно.

В этом деле есть много доказательств того, что подсудимый был на месте преступления, в частности, данные с мобильного телефона, записи камер, а также следы шин и ДНК на месте преступления.

При этом адвокат осужденного настаивал на осуждении за непредумышленное убийство.

Что известно об убийстве 9-летней Валерии

Девочка была найдена убитой в лесу вблизи города Дебельн в июне 2024 года. В Германию она переехала с мамой и бабушкой после полномасштабного вторжения из Днепропетровской области.

Ребенок вышел утром в школу, но там не появился. Из учебного заведения семью девочки никто об этом не сообщил, а потому о ее исчезновении стало известно только тогда, когда она не пришла домой.

Поиски ребенка продолжались более недели.

Следствие установило, что убийца похитил девочку и жестоко убил. Он держал ее голову в луже грязи, пока ребенок не задохнулся.

Мужчина был злой и патологически ревнивый, потому что за несколько дней до убийства мать Валерии покинула его. Таким образом он отомстил женщине за это.