Их представитель – это высокообразованный мужчина, владеющий несколькими языками, математикой и боевыми искусствами, артистизмом и отличным чувством юмора.

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Столкнувшись с "мгб" (так называемое "министерство государственной безопасности" – 24 канал) в Донецке, я понял, что это – откровенные дебилы, которые не способны ни на что, кроме пыток и фейковой переписки через фотошоп.

"О, а давай ты скажешь вот это...", "О, а давай Моторолу на себя возьмешь...", "Слышь, еб*ть, ты с этого тапика на х*й не слезешь...". Принципиально отличным мне показалось общение с их тогдашним руководителем от фсб – "Испанцем": он хотя бы как-то выделялся на их фоне.

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Но сейчас, глядя, как "раскрыто" фсб убийство дугиной, понимаю, что если советская школа разведки когда-то и существовала, она давно потеряна.

"мгб" нечего стыдиться перед своим руководством в россии: какой потребитель – такое и "раскрытие": мотнулись на "днровских" номерах туда, а на украинских – в Эстонию. Для россиян сойдет как раз.

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