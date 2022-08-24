Убийство дугиной – это единственный аргумент, с которым россия могла выйти на международную арену, – Асеев

Убийство дочери идеолога путинизма александра дугина дарьи может быть спланированным. Официальная версия гибели даже для россиян не очень убедительна.

Об этом для 24 канала рассказал журналист, писатель, бывший узник концлагеря "Изоляция" Станислав Асеев.

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"Я думаю, что все-таки подготовленная акция", – сказал Асеев.

дугин может быть следующим

По словам журналиста, дугин оказывает влияние на непосредственное окружение путина и даже на федеральную службу безопасности. Там много мистически настроенных людей, слушающих таких как дугин. Однако после убийства дочери путинист стал известен во всю россию.

То есть это вопрос того, не следующий ли сам дугин. Думаю, что о дочери дугина в россии знали не больше, чем в Украине. Теперь она с отцом стала известна на всю россию. Для самого кремля дугин, безусловно, является фигурой, которая больше мешает, чем помогает. Он, возможно, настроен радикальнее и самого гиркина,

– отметил Асеев.

Он считает, что россия не может пойти сейчас на более радикальные меры в отношении Украины, чем те, которые она уже применяет. У нее остался один козырь – ядерный удар. Для таких людей, как дугин, это было бы подарком.

Кстати Олег Скрипка вспомнил, как "молниеносно" ударил в челюсть украинофоба дугина.

Станислав Асеев Журналист, писатель, бывший узник концлагеря "Изоляция" Конечно, убийство дугиной для россиян – это главная причина, по которой можно выйти на политическую арену. Это обвинение Украины в терроризме. Поскольку последние месяцы вся наша дипломатия настаивает на том, чтобы признать россию финансирующей терроризм страной. И это убийство, конечно, россияне связывают с Украиной. Это бестолковый, но политический ответ со стороны россии.

Убийство дугиной

Джип, в котором ехала пропагандистка дугина, взорвался 20 августа. Она возвращалась с фестиваля "Традиция" и погибла на месте. В автомобиле якобы должен был ехать сам дугин.

Обратите внимание – Асеев об убийстве дугиной: смотрите видео