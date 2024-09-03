Правоохранители еще устанавливают, из какого оружия убили Ирину Фарион.

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Поддержал ли суд адвоката Зинченко

Адвокат Игорь Сулима обжаловал решение Галицкого районного суда от 16 августа 2024 года. Но Львовский апелляционный суд оставил решение без изменений.

"У меня нет полного текста. Я не могу вам сказать, на основании чего, что служило отказом", – рассказал Игорь Сулима.

В деле об убийстве Ирины Фарион продолжается досудебное расследование, но когда будет следующее слушание – пока не известно.

5 августа Вячеслав Зинченко написал заявление в полицию об открытии уголовного производства и проведения расследования из-за угрозы убийством со стороны Софии Семчишин, дочери Ирины Фарион, во время избрания подозреваемому меры пресечения.

Игорь Сулима подал жалобу на бездействие правоохранителей, поскольку сведения о заявлении не внесли в Единый реестр досудебных расследований. При рассмотрении жалобы 16 августа представительница Национальной полиции сказала, что проверка не выявила угроз жизни и здоровью Вячеслава Зинченко. Также, по ходатайству следователя, 31 июля подозреваемого перевели из Львовского учреждения исполнения наказаний №19 в изолятор временного содержания, где ему обеспечили личную охрану,

– сказано в материале Суспильного.