Тело лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы вытащили с места авиаудара в Бейруте, – Reuters

Хасан Насралла 27 сентября погиб в Бейруте в результате израильского авиаудара. Тело лидера ливанской группировки "Хезболла" уже вытащили из-под завалов.

Об этом стало известно журналистам Reuters. Вместе с Хасаном Насраллой также погибла почти полностью вся верхушка "Хезболлы".

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Что известно об извлечении тела Насраллы из-под завалов

Журналистам Reuters, источники в сфере медицины и службы безопасности Ливана, сообщили, что 29 сентября тело Насраллы было извлечено невредимым с места пятничного удара в Бейруте.

Сейчас в "Хезболле" пока не сообщали, когда состоятся похороны главаря группировки.

В издании отметили, что Насралла не только превратил "Хезболлу" в мощную внутреннюю силу в Ливане за 32 года пребывания на посту лидера, но помог превратить ее в стержень сети союзников Ирана в арабском мире.

Сторонники группы и другие ливанцы, которые приветствовали ее роль в борьбе с Израилем, оплакивали Хасана Насраллу в воскресенье. Ливанская христианка София Бланш Руяр в этот день несла черный флаг на работу в Бейруте.

Мы потеряли лидера, который дал нам всю силу и веру в то, что мы, эту маленькую страну, которую любим, можем превратить ее в рай,

– сказала она.

Смерть Насраллы завершила тяжелые две недели для "Хезболлы", начиная с подрыва тысяч пейджеров, которые использовали ее члены. Широко предполагали, что Израиль мог осуществить эту акцию, но в Иерусалиме не подтвердили своего участия в этом.

Кроме этого, израильские авиаудары по опорным пунктам "Хезболлы" на юге Ливана, долине Бекаа вблизи сирийской границы и в южных пригородах Бейрута, привели к убийству ряда других высших командиров группы.

К слову, 29 сентября ЦАХАЛ также заявил о ликвидации еще одного известного лидера "Хезболлы" Набиля Каука. В группировке также подтвердили его смерть.