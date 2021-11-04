Требование подписали Грег Фрейзер (фильм "Дюна"), Рэйчел Моррисон ("Черная пантера"), Менди Уокер ("Мулан"). Подписавшиеся призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать инициативу.
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Некоторые штаты запретят оружие на съемках
Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что планирует запретить использование настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов в кинопроизводстве.
В штате Нью-Мексико тоже хотят ввести подобный запрет. Об этом рассказала губернатор штата Мишель Луджан Гришем.
Что известно об убийстве Галины Хатчинс
- На съемках фильма "Ржавчина" 22 октября американский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.
- Оператор была украинкой. Ее пытались спасти, но она умерла в больнице.
- Раненого режиссера уже выписали из медицинского учреждения.
- Выяснилось, что Болдуин получил оружие от помощника режиссера. Он сказал, что пистолет можно использовать, не подозревая, что он заряжен боевыми патронами.
- Предполагают, что помощнику револьвер могла дать неопытная оружейница.