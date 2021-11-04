Вимогу підписали Грег Фрейзер (фільм "Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера"), Менді Вокер ("Мулан"). Підписанти закликають керівництво профспілок, продюсерів за законодавців підтримати ініціативу.
До теми Весь час була при свідомості: відомі останні слова смертельно пораненої Галини Гатчінс
Деякі штати заборонять зброю на зйомках
Сенатор штату Каліфорнія Дейв Кортезе заявив, що планує заборонити використання справжньої вогнепальної зброї та бойових набоїв у кіновиробництві.
У штаті Нью-Мексико теж хочуть ввести подібну заборону. Про це розповіла губернаторка штату Мішель Луджан Грішем.
Що відомо про вбивство Галини Гатчінс
- На зйомках фільму "Іржа" 22 жовтня американський актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс і поранив режисера Джоела Соуза.
- Операторка була українкою. Її намагалися врятувати, але вона померла у лікарні.
- Пораненого режисера вже виписали з медичного закладу.
- З'ясували, що Болдвін отримав зброю від помічника режисера. Той сказав, що пістолет можна використовувати, не підозрюючи, що він заряджений бойовими патронами.
- Припускають, що помічнику револьвер могла дати недосвідчена зброярка.