Вимогу підписали Грег Фрейзер (фільм "Дюна"), Рейчел Моррісон ("Чорна пантера"), Менді Вокер ("Мулан"). Підписанти закликають керівництво профспілок, продюсерів за законодавців підтримати ініціативу.

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