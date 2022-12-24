СМИ сообщили, что все погибшие были курдами. Кроме того, есть пострадавшие.

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Правоохранители уже задержали 69-летнего мужчину. В местной прокуратуре рассказали, что его недавно освободили из-под стражи. Он ждал суда.

Заметьте! Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным погибшим. Он заявил, что французские курды стали объектом ужасающей атаки.

В Париже начались протесты

Тем временем во французской столице начались протесты. Люди возводят баррикады в центре города и подожгли мусорные баки. Улицы затянуло дымом.

СМИ сообщают, что правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ. Пострадали более десяти полицейских. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Люди вышли на улицы после убийства курдов: смотрите видео

While slashing migrants with a sword last year, today's #Paris gunman declared he was “fed up with foreigners."

1 year after his release from prison, he killed 3 Kurds.

Terrorism by White Supremacists is underreported & goes largely unaddressed in Europe. pic.twitter.com/0e093N1c4U — Rula Jebreal (@rulajebreal) December 23, 2022

Протесты в Париже: смотрите видео

DIRECT - Fusillade à Paris : Tensions en cours https://t.co/KRFUGUwOM1 — Clément Lanot (@ClementLanot) December 23, 2022

Важно! Курды – народ, проживающий в области Курдистан. Самая большая этническая группа, которая не имеет собственного государства. Миллионы курдов живут на территории Турции, Ирана, Ирака, Сирии и Армении.